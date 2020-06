അജയ്കുമാർ അമ്മയെ കണ്ടു; ജയിൽ വകുപ്പിന് ഉത്തർ പ്രദേശില്‍ നിന്നൊരു കയ്യടി

കണ്ണൂർ ∙ നാലു മാസങ്ങളാണ് അജയ്കുമാറിനായി യുപിയിലെ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ ആ അമ്മ കാത്തിരുന്നത്. ഒടുവിൽ തിങ്കളാഴ്ച അവൻ വീട്ടിലെത്തി. കേരളത്തിലെ ജയിൽ വകുപ്പിനോട് നന്ദി പറയാൻ ആ അമ്മയ്ക്ക് വാക്കുകളില്ലായിരുന്നു. ‘ഇനി അവൻ മോഷ്ടിക്കില്ല, പറഞ്ഞാൽ തീരാത്തത്ര നന്ദിയും കടപ്പാടുമുണ്ട്.’ അജയ്‌യുടെ അമ്മ സ്പെഷൽ സബ് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് ടി.കെ.ജനാർദനനോടു പറഞ്ഞു.

മംഗളാ എക്സപ്രസിൽ ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് അജയ്‌കുമാർ സ്വദേശത്തേക്കു മടങ്ങിയത്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഝാൻസിയിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറുകൾ യാത്രയുണ്ട് ടോളമാഹ് എന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക്. തിങ്കളാഴ്ച സഹോദരീ ഭർത്താവും സുഹൃത്തുമെത്തിയാണ് വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്.

ജോലി തേടി കേരളത്തിലെത്തിയ യുപി സ്വദേശി അജയ്കുമാർ കാസർകോട്ടെ ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്തെങ്കിലും കൂലി കിട്ടാതിരുന്നതോടെയാണ് ആദ്യം യാചകനും പിന്നീട് മോഷ്ടാവുമായത്. വിശപ്പുമാറ്റാൻ 600 രൂപ മോഷ്ടിച്ചതിനു ജയിലിലായ യുപി സ്വദേശി അജയ്കുമാർ വീണ്ടും പിടിയിലായത് അമ്മയെ കാണാനായി ജയിൽ ചാടിയപ്പോഴാണ്.

ബന്ധുക്കൾ ജാമ്യത്തുക കെട്ടിവച്ചതോടെ കാസർകോട്ടെ മോഷണക്കേസിലും, സ്വന്തം ജാമ്യത്തിൽ കണ്ണൂരിലെ ജയിൽ ചാട്ടക്കേസിലും ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. ജയിൽ അധികൃതർ ഇടപെട്ടാണു വീട്ടുകാരെ കണ്ടെത്താനും ജാമ്യം ലഭിക്കാനും വഴിയൊരുക്കിയത്. ജയിൽ അധികൃതർ തന്നെ ടിക്കറ്റെടുത്തു നൽകി. ‘എന്തിനാ നീ ജയിൽ ചാടിയത്’ എന്ന ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചോദ്യത്തിന് അമ്മയെ ഫോൺ വിളിക്കാൻ എന്നായിരുന്നു അജയ്കുമാറിന്റെ മറുപടി.

താൻ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന്റെ ഗൗരവം പോലും എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത അജയ്കുമാറിന് അറിയില്ലെന്ന് സ്പെഷൽ സബ് ജയിൽ സൂപ്രണ്ട് ടി.കെ.ജനാർദനൻ പറയുന്നു. പാവമാണെന്നു മനസിലായി. തങ്ങൾക്കു സസ്പെൻഷൻ കിട്ടാൻ കാരണമായിട്ടും അതിനാലാണ് ജീവനക്കാർ സഹായിച്ചത്. ടിക്കറ്റും വസ്ത്രങ്ങളും കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണവും പോക്കറ്റ്മണിയും നൽകിയാണ് ജയിൽ ജീവനക്കാർ അജയ‌്‌യെ യാത്രയയച്ചത്.

