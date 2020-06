വധൂവരന്മാർക്ക് ക്വാറന്റീൻ വേണ്ട; ഏഴു ദിവസം സംസ്ഥാനത്തു താമസിക്കാം

തിരുവനന്തപുരം∙ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു വിവാഹ ആവശ്യത്തിനു വരുന്നവർക്ക് സർക്കാർ ഇളവുകൾ അനുവദിച്ചു. വരനും വധുവിനും ഇവരോടൊപ്പമെത്തുന്ന ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ക്വാറന്റീൻ വേണ്ട. ഏഴു ദിവസം സംസ്ഥാനത്തു താമസിക്കാം. കോവിഡ് ജാഗ്രതാ പോർട്ടലിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ക്ഷണക്കത്ത് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.

ശാരീരിക അകലം പാലിക്കണം. അനുവാദമില്ലാതെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദര്‍ശിക്കരുതെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ജില്ലാ കലക്ടർമാരും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവികളും ഇക്കാര്യം പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പാക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. നേരത്തേ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നു വരുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കും ബിസിനസ്, മെഡിക്കൽ, കോടതി, വസ്തു റജിസ്ട്രേഷൻ ആവശ്യങ്ങൾക്കു വരുന്നവർക്കും ഒരാഴ്ചത്തെ താമസത്തിന് ക്വാറന്റീൻ ഒഴിവാക്കി സർക്കാർ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു.

English Summary: Government permits travel of bride/bridegroom and their accompanying relatives from other States, no quarantine required