21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇന്ത്യ കാണുക കടലേറ്റം, തീവ്രമഴ, ഒപ്പം വരൾച്ചയും

പത്തനംതിട്ട ∙ ആഗോളതാപനം 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വരുത്താനിടയുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള ആദ്യ ദേശീയ റിപ്പോർട്ട്‌ ഭൗമശാസ്‌ത്ര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കി. ഭാവിനയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനരേഖയായി ഇതു മാറും. 1988 ൽ യുഎൻ തുടക്കമിട്ട ഇന്റർ ഗവൺമെന്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ്‌ ചേഞ്ച്‌ (ഐപിസിസി) ഇതിനോടകം പുറത്തിറക്കിയ അഞ്ചു പഠനങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പാണിത്‌. 2022 ൽ ആറാം റിപ്പോർട്ട്‌ പുറത്തുവരാനിരിക്കെയാണ് പാരിസ്‌ കരാറിനെ പിന്തുടർന്ന്‌ ഇന്ത്യൻ ശാസ്‌ത്രജ്ഞർ നടത്തിയ സമഗ്രപഠനവും നിർദേശങ്ങളും പുറത്തിറക്കിയത്.



കടൽ ജലനിരപ്പ്‌ ഉയരും, കേരളത്തിനും ഭീഷണി



ഓരോ 10 വർഷം കൂടുമ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ പശ്ചിമതീരത്ത്‌ 3 സെന്റീമീറ്റർ വീതം കടൽ ജലനിരപ്പ്‌ ഉയരുകയാണ്‌. കേരളത്തെയും ഇതു ബാധിക്കുമെന്ന്‌ കൊച്ചിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പറയുന്നു. 1950നും 2000നും ഇടയിൽ കൊച്ചിയിൽ കടൽ 80 മില്ലീമീറ്റർ ഉയർന്നു. ആഗോള കടൽജലനിരപ്പ്‌ 2050 ൽ 26 സെമീ വരെയും 2100 ൽ 53 സെമീ വരെയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്‌. ഇന്ത്യൻ തീരത്ത്‌ ഇത്‌ 20-30 സെമീ വരെ ഉയരും. ഉപരിതലത്തിൽനിന്ന് 700 മീറ്റർ വരെ ആഴത്തിൽ കടൽ ചൂടാകുന്ന പ്രവണത കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.



ഇതുമൂലം അറബിക്കടലിൽ സൂഷ്മസസ്യ വ്യാപനത്തിനു സാധ്യതയേറി. അറബിക്കടലിൽ ചുഴലികളുടെ എണ്ണവും തീവ്രതയും വർധിച്ചു ഭാവിയിൽ കടൽ കവിഞ്ഞുയരും. ചുഴലിക്കാറ്റു വേളയിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. കേരളത്തിൽ പ്രളയമടക്കമുള്ള ദുരന്തങ്ങൾ അടുത്ത 80 വർഷത്തിനിടെ വർധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്‌. പല ദുരന്തങ്ങളും ഒന്നിച്ചു വരുന്ന സംയുക്ത (കോമ്പൗണ്ട്‌ ഇവന്റ്‌സ്‌) സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാനാവും വിധം ഓരോ ജില്ലകളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും പ്രളയ-ദുരന്ത നിവാരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണമെന്നും പഠനം നിർദേശിക്കുന്നു. നഗരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്‌ ഓരോ പ്ലോട്ടിലും എത്രവീതം ജലം ഉയരാമെന്ന തരത്തിലുള്ള ദുരന്ത ഭൂപടമാണ്‌ ആവശ്യം. മുംബൈയിൽ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു.



മറ്റു പ്രധാന കണ്ടെത്തലുകൾ



∙ 2040 ൽ ചൂട്‌ 1.39 ഡിഗ്രിയും 2069 ൽ 2.7 ഡിഗ്രിയും വർധിക്കും.

∙ രാത്രി തണുപ്പു കുറയും, പകൽ ചൂടേറും.

∙ അന്തരീക്ഷത്തിലെ എയറോസോൾ ധൂളികളുടെ അളവ്‌ രണ്ടു ശതമാനം വരെ കൂടും.

∙ മൺസൂൺ താളം തെറ്റും, നഗരങ്ങളിൽ തീവ്രമഴ കൂടി പ്രളയം.

∙ വരൾച്ച വർധിക്കാൻ സാധ്യത. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെ ന്യൂനമർദങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറയും.

∙ ന്യൂനമർദം വഴിമാറി ഉത്തരേന്ത്യയിൽ മഴ വർധിക്കും.

ഫലം



∙ കൃഷി, ജൈവവൈവിധ്യം, ജലസമ്പത്ത്‌, മത്സ്യ സമ്പത്ത്‌ കുറയാൻ സാധ്യത.

∙ റോഡ്‌, പാലം തുടങ്ങിയ മനുഷ്യനിർമിതികൾക്കു നാശം സംഭവിക്കും.

∙ മഴയധിഷ്ടിത ഭക്ഷ്യോത്‌പാദനം കുറയും.

∙ കുട്ടികളിലും പ്രായമായവരിലും രോഗസാധ്യത.

പരിഹാരം



∙ കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കണം. കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ- പഠന സംവിധാനം ശക്തമാക്കുക.

∙ ഹരിതഗൃഹ വാതക നിരീക്ഷണ സംവിധാനം കൂടി മെച്ചപ്പെടുത്തണം.

∙ ഗതാഗത മേഖലയിലെ കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ കുറയ്‌ക്കണം. സോളർ, മഴവെള്ള സംഭരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം.

∙ വനവൽക്കരണം കൊണ്ട്‌ കാലാവസ്ഥാമാറ്റത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താനാവില്ല.

∙ പുൽമേട്‌, തണ്ണീർത്തടം, നദികൾ തുടങ്ങി ജൈവവൈവിധ്യത്തെക്കൂടി കണക്കിലെടുത്തു പ്രകൃതിയുടെ മൊത്തമായ വീണ്ടെടുപ്പാണ്‌ ആവശ്യം.

