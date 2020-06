കൊറോണയെ വെല്ലും അധികാരമോഹം; വിജയദിന പരേഡും ആയുധമാക്കി പുടിന്‍

മോസ്‌കോ ∙ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിലെ ജര്‍മനിയുടെ വീഴ്ച എല്ലാ റഷ്യക്കാരെയും പോലെ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനും അതിവൈകാരികമാണ്. അറുപത്തിയേഴുകാരനായ പുടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതു മാതാപിതാക്കളെയും കൂടപ്പിറപ്പുകളെയും കുറിച്ചുള്ള നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന സ്മരണയാണ്. ഇന്നു സെന്റ് പീറ്റേഴ്‌സ്ബര്‍ഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന അന്നത്തെ ലെനിന്‍ഗ്രാഡ് പിടിച്ചെടുത്തു നാസികള്‍ കൊടുംഭീകരത അഴിച്ചുവിട്ട സമയത്താണു പുടിന്റെ രണ്ടുവയസ്സുള്ള സഹോദരന്‍ വിക്ടര്‍ മരിക്കുന്നത്. മാതാപിതാക്കള്‍ക്കു നേരിടേണ്ടിവന്ന ദുരനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചു പുടിന്‍ തന്നെയാണു വിവിധ ഘട്ടങ്ങളില്‍ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത്.

എന്നാല്‍ ഇക്കുറി കോവിഡ് കൊടുംപിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലും രണ്ടാംലോകമഹായുദ്ധം അവസാനിച്ചതിന്റെ 75-ാം വാര്‍ഷികത്തിന്റെ ഭാഗമായി മോസ്‌കോയിലെ റെഡ് സ്‌ക്വയറില്‍ നടക്കുന്ന വിജയദിന പരേഡ് പുടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൈകാരികതയ്ക്ക് അപ്പുറം നിലനില്‍പിന്റെ കൂടി പ്രശ്‌നമാണ്. കൊറോണ പടര്‍ന്നു പിടിക്കുന്ന ഘട്ടത്തില്‍തന്നെ പരേഡ് നടത്താനുള്ള തീരുമാനം, ദേശസ്‌നേഹം മുതലെടുത്ത് അധികാരത്തില്‍ തുടരാനുള്ള പുടിന്റെ തന്ത്രമാണെന്ന വിമര്‍ശനവും ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ മേയ് 9 നു നടക്കാറുള്ള പരേഡ് കോവിഡ് വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് ജൂണ്‍ 24 ലേക്കു മാറ്റിയത്.

കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ പരേഡ് ഒഴിവാക്കണമെന്നു വിവിധ കോണുകളില്‍നിന്ന് ആവശ്യമുയര്‍ന്നിട്ടും പുടിന്‍ അംഗീകരിക്കാത്തതിനു പിന്നില്‍ ഒരു കാരണമുണ്ട്. 2036 വരെ പുടിന് അധികാരത്തില്‍ തുടരാന്‍ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഭരണഘടനാ ജനഹിത പരിശോധന നടക്കാനിരിക്കുന്നത് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ്. രാജ്യത്ത് തന്റെ ജനസമ്മതി കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഘട്ടത്തില്‍, അധികാരത്തിലേക്കുള്ള വഴി സുഗമമാക്കാനുള്ള അവസാന കച്ചിത്തുരുമ്പാണു പുടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റഷ്യയുടെ സൈനികശക്തി വിളിച്ചോതുന്ന ഈ വിക്ടറി ഡേ പരേഡ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദശാബ്ദത്തിനിടയില്‍ പുടിന് ഏറ്റവും കുറവ് ജനസമ്മതിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികള്‍ അവസാനിച്ചുവെന്നും ജീവിതം പഴയ രീതിയിലേക്കു മടങ്ങുകയാണെന്നുമുള്ള സന്ദേശം പരേഡിലൂടെ നല്‍കാന്‍ കഴിയുമെന്നാണു പുടിന്‍ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിശ്വാസം. അതുവഴി പൊതുജന പിന്തുണ നേടിയെടുക്കാമെന്നും പുടിന്‍ കരുതുന്നു. ഏപ്രില്‍ 22-നു നടത്താനിരുന്ന ജനഹിത പരിശോധനയാണ് ജൂലൈ ഒന്നിലേക്കു മാറ്റിയത്. ഏപ്രിലിലെ കണക്കനുസരിച്ച് പുടിന്റെ ജനസമ്മിതി 59 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിരുന്നു. മൂന്നു മാസത്തിനിപ്പുറം അതു വീണ്ടും കുറഞ്ഞിരിക്കുമെന്ന് ഏറെക്കുറേ ഉറപ്പാണ്. കോവിഡിനെ തുടര്‍ന്നു രാജ്യത്തുണ്ടാകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ജനസമ്മതി കുത്തിയൊലിച്ചു പോകും മുന്‍പ് ജനഹിത പരിശോധന നടത്തി അധികാരം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള തീവ്രശ്രമത്തിലാണു പുടിന്‍.

വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ

അതേസമയം, കോവിഡ് വ്യാപനം തുടരുന്നതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ ലോകനേതാക്കളെ ചടങ്ങിന് എത്തിക്കാന്‍ കഴിയാത്തത് പുടിനു തിരിച്ചടിയാണ്. ഇന്ത്യയില്‍നിന്ന് പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് പരേഡിനു സാക്ഷ്യം വഹിക്കാന്‍ റഷ്യയില്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. 14,000 സൈനികരും 300 സൈനിക വാഹനങ്ങളും 75 യുദ്ധവിമാനങ്ങളും ടാങ്കുകളും മിസൈലുകളും പരേഡില്‍ അണിനിരക്കും. രോഗവ്യാപനം തടയാന്‍ എല്ലാ നിയന്ത്രണ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു റഷ്യന്‍ അധികൃതര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആശങ്ക ബാക്കിയാണ്. അമേരിക്കയും ബ്രസീലും കഴിഞ്ഞാല്‍ നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്കു കോവിഡ് ബാധിച്ച രാജ്യമാണ് റഷ്യ. ഇപ്പോഴും പ്രതിദിനം 8000 പേര്‍ക്കു പുതുതായി രോഗം ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.

ആകെ ആറു ലക്ഷത്തോളം പേര്‍ക്കു കോവിഡ് ബാധിച്ചിരുന്നു. 8,200 പേര്‍ മരിച്ചുവെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക കണക്ക്. എന്നാല്‍ ഇതു കൃത്യമായ കണക്കല്ലെന്നും വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങള്‍ കൂട്ടത്തോടെ എത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കി ടിവിയില്‍ പരേഡ് കാണണമെന്ന് പുടിന്റെ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്‌കോവ് ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിലുള്ള ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് പുടിന്റെ ഭരണകാലാവധി 2024-ല്‍ അവസാനിക്കും. ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിക്ക് അംഗീകാരം ലഭിച്ചാല്‍ ആറുവര്‍ഷം വീതം രണ്ടു തവണ കൂടി പുടിനു പ്രസിഡന്റ് പദവിയില്‍ തുടരാനാകും. 71% പേര്‍ ഭേദഗതിയെ അനുകൂലിക്കുമെന്നാണു പ്രവചനം. എന്നാല്‍ വോട്ടെടുപ്പ് സുതാര്യമാവില്ലെന്നും ക്രമക്കേടുകള്‍ നടക്കുമെന്നും വിമര്‍ശകര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

എണ്ണവില കുറഞ്ഞതും ലോക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളും റഷ്യന്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ തകിടം മറിച്ചുവെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്. തൊഴിലില്ലായ്മ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലാണ്. ജോലി ഉള്ളവര്‍ക്കുതന്നെ തുച്ഛ വേതനമാണു ലഭിക്കുന്നത്. ഭരണകര്‍ത്താക്കള്‍ക്കെതിരെ കടുത്ത അസംതൃപ്തിയാണു രാജ്യത്താകെ നിലനില്‍ക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ദേശസ്‌നേഹമെന്ന വികാരം ഉയര്‍ത്തിവിട്ട് ജനസമ്മതി ആര്‍ജിച്ച് 12 വര്‍ഷം കൂടി അധികാരത്തില്‍ തുടരാനുള്ള പുടിന്റെ അധികാരമോഹത്തിന് രാസത്വരകമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കോവിഡ് കാലത്തെ വിജയദിന പരേഡ്.



English Summary: Russian President Vladimir Putin uses World War II parade to boost support before vote