പാലക്കാട്∙ അതിഥി തെ‍ാഴിലാളികളെ സ്വന്തം നാടുകളിലെത്തിക്കാൻ റെയിൽവേ ഒന്നരമാസം മുൻപ് ആരംഭിച്ച ശ്രമിക് ട്രെയിൻ സർവീസുകൾ തൽക്കാലത്തേയ്ക്ക് അവസാനിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ടു റെയിൽവേ ഡിവിഷൻ പരിധിയിൽ നിന്ന് 3,15,161 തെ‍ാഴിലാളികളാണു ഈ ട്രെയിനുകളിൽ മടങ്ങിയത്. ലേ‍ാക്ഡൗൺ ഇളവിന്റെ ഭാഗമായി മേയ് ഒന്നിനാണ് ശ്രമിക് സർവീസ് ആരംഭിച്ചത്. അതതു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ചു ആരംഭിച്ച ട്രെയിനുകളിൽ ഭക്ഷണകിറ്റും വെള്ളവും നൽകി കേരളം തെ‍ാഴിലാളികളെ യാത്രയാക്കിയത് രാജ്യശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു.

തുടക്കത്തിൽ തെ‍ാഴിലാളികൾ സ്വന്തമായി ട്രെയിൻ കൂലി എടുക്കേണ്ടിവന്നെങ്കിലും പിന്നീട് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ അതു നൽകി. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ബംഗാൾ സർക്കാർ തെ‍ാഴിലാളികളെ തിരിച്ചെത്തിക്കാൻ തയാറായില്ല. കേന്ദ്രസർക്കാർ സമ്മർദവും സുപ്രീംകേ‍ാടതി നിർദേശത്തെയും തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞമാസം അവസാനമാണ് ബംഗാൾ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത്. കേരളത്തിൽ തെ‍ാഴിലാളികളിൽ കൂടുതൽ ബംഗാളിൽ നിന്നാണ്.

118 സർവീസുകളിലായി പാലക്കാട് ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് 1,38,485 തൊഴിലാളികളും 127 ട്രെയിനുകളിൽ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിൽ നിന്ന് 1,76, 676 തെ‍ാഴിലാളികളും മടങ്ങി. അസമിലേക്കാണ് ഒടുവിൽ ട്രെയിൻ പേ‍ായത്. കൂടുതൽ ദൂരത്തേക്കുള്ള ട്രെയിൻ തിരുവനന്തപുരം ഡിവിഷനിൽ നിന്നു നാഗലാന്റിലേക്കും. ബംഗാളിലേക്കായിരുന്നു കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ– 96. മറ്റുസംസ്ഥാനങ്ങളിലേയ്ക്കുളള സർവീസുകളുടെ എണ്ണം: ബിഹാർ 40, ഒഡീഷ– 40, രാജസ്ഥാൻ– 7, മധ്യപ്രദേശ്– 4, അസം– 26, ജാർഖണ്ഡ്– 19, ഉത്തർപ്രദേശ്– 7. ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ത്രിപുര, നാഗലാൻഡ്, കശ്മീർ, ചത്തീസ്ഗഡ്– 1 വീതം.

ഒടുവിൽ മടങ്ങാൻ താൽപര്യമറിയിച്ച നാലു ചത്തീസ്ഗഡുകാരെ കഴിഞ്ഞദിവസം തൊഴിൽവകുപ്പ് അധികൃതർ തുരന്തേ‍ാ എക്സ്പ്രസിൽ എറണാകുളത്തുനിന്നു കയറ്റിവിട്ടു. സംസ്ഥാനത്തെ അതിഥിതെ‍ാഴിലാളികളുടെ എണ്ണം സംബന്ധിച്ച കണക്കിൽ വ്യക്തയില്ലെങ്കിലും സംസ്ഥാനസർക്കാർ സുപ്രീംകേ‍ാടതിയിൽ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടനുസരിച്ച് 21,556 ക്യാംപുകളിലായി 4.48 ലക്ഷം പേരുണ്ട്. വേണ്ടത്ര തെ‍ാഴിലാളികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും ശ്രമിക് സർവീസ് പരിഗണിക്കാമെന്നാണു റെയിൽവേയുടെ നിലപാട്.

English Summary: 3.15 Lakhs Migrant Labours went back to native places from Kerala in Shramik Trains