മൃതദേഹ പരിശോധനകൾ വേഗത്തിലാക്കും; സംസ്കാരം വൈകുന്നതിൽ ഇടപെട്ട് സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് പരിശോധന കാരണം മൃതദേഹങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വൈകുന്നതു പരിശോധിക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പരിശോധന വേഗത്തിലാക്കി മൃതദേഹങ്ങൾ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ നടപടി എടുക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തി രോഗമില്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയാലും മൃതദേഹങ്ങൾ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ കാലതാമസം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചു കഴിഞ്ഞദിവസം ‘മനോരമ’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. കോവിഡ് പരിശോധനാഫലം ലഭിക്കാൻ കുറഞ്ഞത് 5 ദിവസം ഇപ്പോൾ വേണം. ഈ സമയമത്രയും ഉറ്റവർ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ കോവിഡ് ഭീതിയിൽ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുന്ന സ്ഥിതിയാണ്.



3 മുതൽ 6 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം ലഭിക്കുമെന്നിരിക്കെയാണീ ദുരവസ്ഥ. കോവിഡ് വ്യാപന സാഹചര്യത്തിൽ പരിശോധന നടത്തിയേ മൃതദേഹം വിട്ടുകൊടുക്കാനാവൂ. നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മൃതദേഹം അപ്പോൾ തന്നെ വിട്ടു കൊടുക്കും. പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തി, ഫലം ഉറപ്പിക്കാൻ പിന്നെയും ദിവസങ്ങളെടുക്കും.



English Summary: CM Pinarayi Vijayan on delaying of covid test in dead bodies