കൂറ്റനാട്∙ ലോട്ടറി ഏജന്റ് ആമക്കാവ് നമ്മിണി പറമ്പ് പാലക്കൽ വിശ്വനാഥൻ നമ്പ്യാർ (56) കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ചു. വീട്ടിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഇയാളെ ഇന്നലെ ഉച്ച മുതൽ കാണാനില്ലായിരുന്നു. ഇന്നു രാവിലെ ആറിനാണ് കിണറ്റിൽ മൃതദേഹം കണ്ടത്.

English Summary : Lottery agent dies by falling in well, Palakkad