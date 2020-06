ബിഹാറിൽ പെയ്തിറങ്ങുന്നത് ദുരന്തമഴ; പേമാരിയും മിന്നലും കവർന്നത് 83 ജീവൻ

പട്‌ന ∙ രണ്ടു ദിവസമായുള്ള ഇടിമിന്നലിലും പേമാരിയിലും ബിഹാറിൽ 83 പേർ മരിച്ചതായി സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു, വ്യാപകമായി വസ്തുവകകൾക്ക് നാശനഷ്ടമുണ്ടായി. 23 ജില്ലകളിലാണ് മിന്നലേറ്റുള്ള മരണങ്ങളുണ്ടായത്. ഗോപാൽഗഞ്ചിൽ മാത്രം 13 പേർ മരിച്ചതായും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.

നവാഡ, മധുബനി (എട്ട് വീതം), സിവാൻ, ഭാഗൽപുർ (ആറ് വീതം), ഈസ്റ്റ് ചമ്പാരൻ, ദർഭംഗ, ബങ്ക (അഞ്ച് വീതം), ഖഗാരിയ, ഔറംഗാബാദ് (മൂന്ന് വീതം), വെസ്റ്റ് ചമ്പാരൻ, കിഷൻഗഞ്ച്, ജെഹനാബാദ്, ജാമുയി, പൂർണിയ, സുപോൾ, ബക്സർ, കൈമൂർ (രണ്ട് വീതം), സമസ്തിപുർ, ഷിയോഹർ, സരൺ, സിതാമർഹി, മാധേപുര (ഓരോന്ന് വീതം) എന്നിവിടങ്ങളിലും മരണങ്ങളുണ്ടായി. 20 ലധികം പേരെ പരുക്കുകളോടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.



സംഭവത്തിൽ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ മരിച്ചവരുടെ ആശ്രിതർക്കു നാലു ലക്ഷം രൂപ വീതം ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് തുടരുമെന്നാണു കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. നേപ്പാളിന്റെ അതിർത്തിയിൽ കനത്ത തോതിലുൾപ്പെടെ ഏതാനും ദിവസത്തേക്കു സംസ്ഥാനത്തെ 38 ജില്ലകളിലും ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയ്ക്കു സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പ്രവചനമുണ്ട്.



English Summary: 83 Killed In Lightning Strikes, Thunderstorms In Bihar, Many Injured