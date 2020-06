തിരുവനന്തപുരം ∙ കോവിഡ് നിയന്ത്രണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് സ്കൂള്‍, കോളജ് അധ്യാപകരെ നിയോഗിക്കുന്നു. പട്ടിക നല്‍കാന്‍ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകളോട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കലക്ടര്‍മാര്‍ അധ്യാപകരുടെ ചുമതലകള്‍ നിശ്ചയിക്കും. വാര്‍ഡ്തല തല സമിതികള്‍ മുതല്‍ അധ്യാപകരുടെ സേവനം ഉപയോഗിക്കാനാണു തീരുമാനം.

English Summary: Teachers will be appointed for Covid precautionary actions