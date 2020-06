മസൂദ് അസ്ഹറിനെ കാണാനില്ലെന്ന വാദം തള്ളി യുഎസ്; പാക്കിസ്ഥാനില്‍ തന്നെ

വാഷിങ്ടൻ∙ പാക്ക് ഭീകരൻ മസൂദ് അസ്ഹറിനെ കാണാനില്ലെന്ന പാക്കിസ്ഥാന്റെ അവകാശവാദം തള്ളി യുഎസ്. ജയ്ഷെ മുഹമ്മദ് സ്ഥാപകനും യുഎൻ ആഗോള ഭീകരനുമായ മസൂദ് അസ്ഹറിനെതിരെയും 2008 മുംബൈ ഭീകരാക്രമണ ആസൂത്രകന്‍ സാജിദ് മിറിനെതിരെയും പാക്കിസ്ഥാൻ യാതൊരു നടപടിയുമെടുത്തിട്ടില്ല. പാക്കിസ്ഥാനിൽ ‍ഇവർ സ്വതന്ത്രമായി നടക്കുകയാണെന്നും യുഎസ് പറയുന്നു.

മസൂദ് അസ്ഹർ

ഭീകരസംഘടനകൾക്ക് പാക്കിസ്ഥാൻ സുരക്ഷിതമായ അഭയകേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ്. ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കാൻ തയാറെടുക്കുന്ന എൽഇടിക്കും പോഷകഘടകങ്ങള്‍ക്കും ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിനും പാക്കിസ്ഥാനിൽനിന്നുതന്നെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മാർഗം അവർ തുറന്നു നൽകുന്നു. ഭീകരസംഘടനകള്‍ക്കു പാക്കിസ്ഥാന്‍ സുരക്ഷിതതാവളം ഒരുക്കുകയാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു.

എല്‍ഇടി, ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് എന്നീ സംഘടനകൾക്കുള്ള ഫണ്ടിങ്ങ് നിയന്ത്രിക്കാത്തതിനാല്‍ ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് (എഫ്എടിഎഫ്) പാക്കിസ്ഥാനെ തങ്ങളുടെ ഗ്രേ ലിസ്റ്റിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കോവിഡിനിടെ ചേർന്ന എഫ്എടിഎഫിന്റെ സമ്പൂർണ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം.

