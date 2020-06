കോവിഡിൽ അടിപതറി ആലിബാബ; ചൈനയിലെ അതിസമ്പന്ന പട്ടം നഷ്ടമായി ജാക് മാ

ബെയ്ജിങ് ∙ കോവിഡ് മഹാമാരി ലോകമെമ്പാടും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തകിടം മറിച്ചപ്പോൾ ചുരുക്കം ചിലർ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നേട്ടമുണ്ടാക്കി. സാധാരണക്കാർക്കു മാത്രമല്ല, വമ്പൻ വ്യവസായികളിൽ പലർക്കും കൈപൊള്ളി. അങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിതമായി വീണ ബിസിനസുകാരനുടെ കൂട്ടത്തിലേക്കാണ് ആലിബാബയുടെ ജാക് മാ വരുന്നത്. ചൈനയിലെ ഏറ്റവും ധനികനെന്ന സ്ഥാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിനു നഷ്ടപ്പെട്ടത്.

ഈയാഴ്ച ടെൻസന്റ് ഹോൾഡിങ്സ് ലിമിറ്റഡിന്റെ 40 ബില്യൻ ഡോളർ കുതിച്ചുചാട്ടവും പിൻഡുഡുവോയുടെ അടുത്തകാലത്തെ വളർച്ചയുമാണു ചൈനയിലെ ഏറ്റവും ധനികരായ ആളുകളുടെ പട്ടികയിൽ കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടാക്കിയത്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള കമ്പനിയായ ആലിബാബ ഗ്രൂപ്പ് ഹോൾഡിങ് ലിമിറ്റഡിനെ ചൈനയിലെ വലിയ ഗെയിം ഡവലപ്പർ കമ്പനിയായ ടെൻസന്റ് ആണ് ബുധനാഴ്ചത്തെ ഇൻട്രാഡേ ട്രേഡിങ്ങിൽ മറികടന്നത്.



പിഡിഡി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഷോപ്പിങ് ആപ്ലിക്കേഷനായ പിൻഡുഡുവോ ഈ വർഷം ഇരട്ടിയിലധികമാണു നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്. കമ്പനികൾ മികച്ച വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തിയതു സ്ഥാപകരിലും പ്രതിഫലിച്ചു. ടെൻസന്റിന്റെ പോണി മായുടെ ആസ്തിമൂല്യം 50 മില്യൻ ഡോളറായി. 48 ബില്യൻ ഡോളർ സമ്പാദ്യമുള്ള ജാക്ക് മായെ മറികടന്ന് പോണി മാ ചൈനയിലെ ഏറ്റവും ധനികനായി. ചൈനയിലെ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഭീമൻ ഹി കാ യാനെ പിഡിഡിയുടെ കോളിൻ ഹുവാങ് മറികടക്കുന്നതും വിപണി കണ്ടു. കോളിന്റെ സമ്പാദ്യം 43 ബില്യൻ ഡോളറായി.



കോവിഡ് കാലം ജോലിസ്ഥലത്തെ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വേഗത്തിലാക്കുകയും ഉപഭോക്താക്കളുടെ ശീലങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്തതോടെയാണ് ഇന്റർനെറ്റ് കമ്പനികളുടെ ഓഹരിമൂല്യം കൂടിയത്. വിവിധ ഗെയിമുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറിയതോടെ ഡവലപ്പർ കമ്പനികൾക്കു കോളടിച്ചു. ചൈനയിലെ ഏറ്റവും ധനികരായ ആളുകളിൽ ടെക് വ്യവസായികൾ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്ന സ്ഥിതിയാണിപ്പോൾ. ആദ്യ അഞ്ച് സ്ഥാനങ്ങളിൽ നാലെണ്ണത്തിലും ഇവരാണ്.



