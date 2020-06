കോവിഡ് കാലത്ത് മിനിമം ചാർജ് 10 ആക്കാൻ ശുപാർശ; വിദ്യാർഥികളുടെ നിരക്ക് 50% വർധിപ്പിക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് കാലത്ത് മിനിമം ബസ് ചാർജ് 10 രൂപയാക്കണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് രാമചന്ദ്രൻ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് ഇന്നലെ കമ്മിഷന്‍ സർക്കാരിനു കൈമാറി. അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ രാവിലെ 11ന് ഉന്നതതല യോഗം ചേരും.

അഞ്ചു കിലോമീറ്ററിനു മിനിമം ചാർജ് എട്ടു രൂപയായിരുന്നത് 10 രൂപയാക്കണമെന്നാണ് കമ്മിഷന്റെ പ്രധാന ശുപാർശ. തുടർന്നുള്ള ഓരോ രണ്ടര കിലോമീറ്ററിനും രണ്ടു രൂപ വീതം കൂട്ടാം. അതായത് 10 കഴിഞ്ഞാൽ 12, 14, 16, 18, 20 എന്നിങ്ങനെയാണു തുടർന്നുള്ള സ്റ്റേജുകളിലെ നിരക്ക്. മിനിമം ചാർജ് 12 രൂപയാക്കിയുള്ള മറ്റൊരു ശുപാർശയും കമ്മിഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.



വിദ്യാർഥികളുടെ നിരക്ക് 50% ആക്കിയേക്കും. നിരക്ക് കൂടുന്നതോടെ ബസിൽ സാമൂഹിക അകലം ഏർപ്പെടുത്തുമോയെന്നു വ്യക്തമല്ല. കോവിഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നിരക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ടി വരുമെന്നതിനാൽ അതുകൂടി കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും സർക്കാർ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുക.



കോവിഡ് കാലത്തേക്കു മാത്രമുള്ള നിരക്ക് വർധന ആയതിനാൽ ഇടതുമുന്നണിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ലെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ശുപാർശ മുഖ്യമന്ത്രി അംഗീകരിച്ചാലുടൻ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായേക്കും. നഷ്ടം കാരണം ഭൂരിഭാഗം സ്വകാര്യ ബസുകളും ഇപ്പോൾ സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല. ഇത് കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് വേഗത്തിൽ സമർപ്പിച്ചത്.



നേരത്തെ 50% ചാർജ് വർധിപ്പിച്ചത് ബസുകളിലെ സാമൂഹിക അകലം ഒഴിവാക്കിയതോടെ സർക്കാർ പിൻവലിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ബസുടമകൾ കോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെയാണ് കമ്മിഷനോടു റിപ്പോർട്ട് വേഗത്തിലാക്കാൻ സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

English Summary: Transport Minister to meet officials to talk about bus fare hike