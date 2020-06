പരസ്പര സമ്മതത്തോടുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ എല്ലാം ചൈന മുഴുവനായി അവഗണിച്ചു: ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി ∙ പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള വ്യവസ്ഥകളെയെല്ലാം ചൈന പൂർണമായും അവഗണിച്ചതായി ഇന്ത്യ. ഗൽവാനിൽ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ചൈനയുടെ അവകാശവാദങ്ങളെ ലംഘിക്കുന്നതാണു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്താവന. ഇന്ത്യയുടെ 20 സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ച ഏറ്റുമുട്ടലിൽ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമിയുടെ (പിഎൽഎ) 40 ലേറെ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി വാർത്തകളുണ്ടെങ്കിലും ചൈന സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല.

‘മേയ് ആദ്യം മുതൽ ചൈനീസ് പക്ഷം യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിൽ (എൽ‌എസി) വലിയ തോതിൽ സൈനികരെ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ആയുധങ്ങളും ശേഖരിക്കുന്നു’– ലഡാക്ക് സംഘർഷം ആരംഭിച്ചശേഷം നടത്തിയ ഏറ്റവും കടുത്ത ഭാഷയിലുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ജനറൽതല ചർച്ചയ്ക്കു ശേഷവും സൈനിക പിന്മാറ്റം നടക്കുന്നില്ലെന്നു സേനാവൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. പൂർണ തോതിലുള്ള സേനാപിന്മാറ്റത്തിന് ഏതാനും ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ തന്നെ എടുത്തേക്കാം. അടുത്ത ഘട്ട സൈനിക ചർച്ചകൾക്കായി തീയതി തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല.

‘നിർഭാഗ്യവശാൽ, പട്രോളിങ്ങിന് തടസ്സം നേരിടുന്നത് പലപ്പോഴും ഏകപക്ഷീയമായി സ്ഥിതിഗതികൾ മാറ്റാനുള്ള നീക്കമാണ്. വൻതോതിൽ സൈനികരെ വിന്യസിക്കുന്നതും പെരുമാറ്റത്തിലെ മാറ്റങ്ങളും നീതീകരിക്കാനോ അംഗീകരിക്കാനോ ആവാത്ത അവകാശവാദങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കും. ഗൽവാൻ താഴ്‌വരയിലെ ചൈനീസ് ഭാഗത്ത് ഈയിടെ വന്ന മാറ്റം ഒരുദാഹരണമാണ്. മുമ്പ് ഇടയ്ക്കിടെ ചെറുമുന്നേറ്റങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഈ വർഷം ചൈനീസ് സേനയുടെ പെരുമാറ്റം പരസ്പര സമ്മതത്തോടെയുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളെയും അവഗണിക്കുന്നതാണ്.

ഇന്ത്യ എൽ‌എസിയിലുടനീളം ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല, ഏകപക്ഷീയമായി സ്ഥിതിഗതികൾ മാറ്റാൻ ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല. മേയ് ആദ്യം മുതൽ, ചൈനീസ് പക്ഷം എൽ‌എസിയിൽ കൂടുതലായി സൈനികരെയും ആയുധങ്ങളെയും എത്തിക്കുകയാണ്. ഇതു വിവിധ ഉഭയകക്ഷി കരാറുകളിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസൃതമല്ല, പ്രത്യേകിച്ചു 1993 ലെ കരാർ.’– വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഗൽ‌വാൻ നദീതടത്തിൽ നിന്നുള്ള ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങൾ എൽഎസിയുടെ ഇരുവശത്തും ചൈനീസ് സാന്നിധ്യം കാണിക്കുന്നതാണ്. ജൂൺ 15ന് നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 20 ഇന്ത്യൻ സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിക്കുകയും 70 ലധികം പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Complete Disregard Of All Mutually Agreed Norms By Chinese Forces: Centre