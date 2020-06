കോവിഡിന്റെ പേരിൽ ഭീതി പരത്തുന്നുവോ? ഡോക്ടർമാർക്കിടയിൽ തർക്കം, ചേരിതിരിവ്

കോവിഡ് മരണകാരണമായ ഒരു രോഗമാണോ? അല്ല എന്ന ഒരു പ്രമുഖ ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം. ഈ നിഗമനം ശാസ്ത്രവിരുദ്ധമാണെന്നും അല്ലെന്നും ഉള്ള ആശയപരമായ തർക്കം ഡോക്ടർമാർക്കിടയിൽ വ്യാപിക്കുന്നു.

കോവിഡ് രോഗബാധ ഭയപ്പെടേണ്ടതല്ലെന്നും മികച്ച പ്രതിരോധശേഷി ആർജിച്ചാൽ അതിനെ മറികടക്കാമെന്നും കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് മെഡിസിൻ വിഭാഗം മുൻ മേധാവി ഡോ. പി. കെ. ശശിധരന്റെ വാദമാണ് തർക്കത്തിനു കാരണമായത്. നല്ല ഭക്ഷണരീതിയും ആരോഗ്യവുമാണ് വേണ്ടതെന്നും മരുന്നുകണ്ടുപിടിക്കൽ പരിഹാരമല്ല എന്ന ഡോക്ടറുടെ വാദം ഒരു വിഭാഗം ഡോക്ടർമാരെ അരിശം കൊള്ളിക്കുന്നു.



ഇരുവശത്തും വാദ പ്രതിവാദങ്ങളുമായി നിരക്കുന്നത് പ്രമുഖ ഡോക്ടർമാരാണ്. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയുള്ള സംവാദം ചിലപ്പോഴൊക്കെ കൈവിട്ടുപോകുന്നുണ്ട്. തനിക്കെതിരെ ഒരു മാഫിയ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന ഡോ. ശശിധരന്റെ പരാമർശവും വിവാദമായി.



ഡോക്ടർമാർ ഇങ്ങനെ തമ്മിലടിക്കുന്നതിനു പകരം ആശയപരമായ തർക്കങ്ങൾ പറഞ്ഞുതീർക്കണമെന്നു നിർദേശിച്ച് മറ്റൊരു വിഭാഗം ഡോക്ടർമാരും രംഗത്തുണ്ട്.



∙ ഡോ. ശശിധരന്റെ വാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ:



40 വർഷത്തെ ചികിത്സാ പരിചയവും ആരോഗ്യവും രോഗവും സംബന്ധിച്ച അധ്യാപനവും ഗവേഷണവും രോഗകാരണങ്ങളെ കുറിച്ച ഗഹനമായ പഠനവും സാമൂഹികാരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും ഉള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയും, കോവിഡ് മരണങ്ങളൊന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ കോവിഡ് കാരണമായല്ല സംഭവിച്ചത് എന്ന് .



ഇവയെല്ലാം കോവിഡിന്റെ പേരിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട മരണങ്ങളായിരുന്നു. കാരണം ഏതൊരു സമൂഹത്തിലും ജനം വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ മരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് എന്തെങ്കിലും പകർച്ചവ്യാധിയായിരിക്കാം, അപ്രതീക്ഷിതമായ മാനസിക സമ്മർദങ്ങളാവാം, അമിതാഹാരമാകാം, നിർജലീകരണമാവാം, അമിതമായ കായികപ്രവർത്തികളാവാം, പല കാരണങ്ങളാലുള്ള (കോവിഡ് അടക്കമുള്ള ) നിയന്ത്രണാതീതമായ പനിയാകാം. ഇക്കൂട്ടത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നതിനു മുൻപ് മറ്റു രോഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടാത്ത നിർഭാഗ്യവാന്മാരും പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് മാത്രം.



∙ പ്രതിരോധ ശേഷിയെപ്പറ്റി ഡോ. ശശിധരന്റെ വാദം ഇങ്ങനെ:



‘‘ഒരാൾ കോവിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പകർച്ചവ്യാധി കാരണം മരിക്കുന്നു, അയാൾക്ക്‌ മറ്റൊരു രോഗവും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നും വെക്കുക. എന്നാൽ തീർച്ചയായും അയാളുടെ ഭക്ഷണരീതിയിലും ജീവിതശൈലിയിലും കാര്യമായ തകരാർ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും.



പ്രതിരോധശേഷിയാണ് വൈറസിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും അതുകാരണമുണ്ടാകാവുന്ന കുഴപ്പങ്ങളെയും നിർണയിക്കുന്നത്. രോഗാണുബാധ കാരണമോ വാക്‌സിൻ കാരണമോ ആർജിക്കപ്പെടുന്ന പ്രതിരോധശേഷി മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മറിച്ചു കോശനിലവാരത്തിലുള്ളതും നൈസർഗികമായതുമായ പ്രതിരോധശേഷിയെ ആണ്. ഈ ശേഷിയെല്ലാം നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്നത് ശരിയായ ഭക്ഷണരീതിയിൽ നിന്നും ജീവിതശൈലിയിൽ നിന്നുമാണെന്ന സത്യം പലപ്പോഴും അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു. 98 ശതമാനം ആളുകൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് അറിവുപോലുമില്ല.



യാതൊരു രോഗവുമില്ലാത്തവരെയും കോവിഡ് പിടികൂടുന്നു എന്നത് ഒരു മിഥ്യയാണ്. അവരിൽ അന്തർലീനമായ മറ്റു രോഗങ്ങൾ കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നത് വരെ കണ്ടു പിടിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്നതാണ് സത്യം.



89 വയസ്സുള്ള ഒരു കോവിഡ് ബാധിതൻ സുഖപ്പെട്ടാൽ പറയും അത് ചികിത്സയുടെ മികവാണെന്ന്. എന്നാൽ ഇതേ ചികിത്സ ലഭിച്ച കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഒരു മുപ്പതുകാരൻ മരിച്ചാൽ പറയും കോവിഡ് കാരണം മരിച്ചുവെന്ന്. ഈ രണ്ടു പ്രസ്താവനകളും പൂർണമായും തെറ്റാണെന്നു പൂർണബോധ്യത്തോടെ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും.



ഈയിടെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ വായിച്ചത് കോവിഡ് മരണങ്ങൾക്ക് കാരണം രക്തക്കുഴലുകളിൽ ബ്ലോക്ക് വരുന്നതാണെന്ന്. യൂകെയിലും ഓസ്‌ട്രേലിയയിലും നടന്ന പഠനത്തിൽ അത് ശ്വാസതടസ്സമാണ്. വൈറ്റമിൻ - ഡി യുടെ കുറവ്, രക്തം കട്ടപിടിക്കൽ, ന്യൂമോണിയ തുടങ്ങിയവ വഴിയാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം തന്നെ ശരിയായ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും ജീവിതശൈലിയിലൂടെയും തടയാവുന്നതും മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതുമായ തകരാറുകളാണ് എന്നതാണ് സത്യം.



∙ കടുത്ത വിമർശനം



ഈ വാദങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതികരണമാണ് പ്രമുഖ ഡോക്ടറും ശാസ്ത്ര സാഹിത്യപരിഷത്ത് മുൻ പ്രസിഡന്റുമായ ഡോ. കെ.പി. അരവിന്ദൻ നടത്തിയത്. ഇതെഴുതിയ ആൾക്ക് ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഏറെയുണ്ടെന്ന് പറയാതെ വയ്യ എന്ന് ഡോക്ടർ പരിഹസിച്ചു.



ഡോ. കെ.പി. അരവിന്ദൻ പറയുന്നതിലെ പ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങൾ:



കോവിഡ് രോഗം ബാധിച്ചവരിൽ മരണം വൈറസ്സ് കാരണമല്ല എന്നും ഭക്ഷണക്രമവും ജീവിത രീതിയുമൊക്കെയാണ് കുറ്റവാളികൾ എന്നുമാണ് ലേഖനത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം. മിക്ക രോഗങ്ങൾക്കും ഒരു നേരിട്ടുള്ള കാരണവും (immediate cause) അനുബന്ധ കാരണങ്ങളും (distal causes, risk factors) ഉണ്ടായിരിക്കും.

ക്ഷയ രോഗാണു ക്ഷയരോഗത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള കാരണമാണെന്ന് പറയാം. മോശം പാർപ്പിടവും, തിങ്ങിപ്പാർക്കലും, പോഷകാഹാരക്കുറവും ഒക്കെ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്ന അനുബന്ധ കാരണങ്ങളാണ്.



പക്ഷെ ക്ഷയ രോഗാണുവല്ല ക്ഷയമുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുമോ? ക്ഷയരോഗി ചോര തുപ്പി മരിക്കുന്നത് പോഷകാഹാരക്കുറവു കൊണ്ടാണ്, അണുവല്ല കാരണം എന്നു പറയുമോ? ക്ഷയരോഗിയോട് മരുന്നു കഴിക്കുകയല്ല സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതി മാറ്റുന്ന വിപ്ളവത്തിനു കാത്തിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഏതെങ്കിലും വിപ്ളവകാരി പറയുമോ?

കോവിഡ്-19 ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. രോഗാണുവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഫലപ്രദമായ മരുന്ന് ഇതു വരെ ലഭ്യമല്ല എന്നത് ശരിയാണ്. രോഗാണുവിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന വാക്സീനും ഇതു വരെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവ കൊണ്ടു മാത്രമേ രോഗനിയന്ത്രണം സാധ്യമാവൂ.



അതിനു പകരം , "ശരിയായ ഭക്ഷണത്തിലൂടെയും ജീവിതശൈലിയിലൂടെയും തടയാവുന്നതും മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതുമായ തകരാറുകളാണ് ഇവയെല്ലാം തന്നെ" എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിരുത്തരവാദപരമാണ്. എന്തു ഭക്ഷണം? എന്തു ജീവിതശൈലി? ആരുടെ കൈയിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി പറയാനുള്ള വിവരങ്ങൾ?



പക്ഷെ ജീവിതശൈലിയും ഭക്ഷണവും കൊണ്ട് പകർച്ചവ്യാധികൾ അടക്കം എല്ലാത്തിനേയും നേരിടാമെന്നത് പ്രകൃതിജീവനക്കാരുടെ ലളിതയുക്തിയാണ്. അത് അപകടം ചെയ്യും.

"40 വർഷത്തെ ചികിത്സ പരിചയവും ആരോഗ്യവും രോഗവും സംബന്ധിച്ച അധ്യാപനവും ഗവേഷണവും രോഗകാരണങ്ങളെ കുറിച്ച ഗഹനമായ പഠനവും സാമൂഹികാരോഗ്യം സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടും " ഉള്ളവർ അതൊക്കെ പാഴാക്കിക്കളയരുത്.



∙ മാസ് ഹിസ്റ്റീരിയ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് ഡോ. ശശിധരൻ



കോവിഡ് 19 പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ, മാസ് ഹിസ്റ്റീരിയ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി ഡോ. ശശിധരൻ പറയുന്നു. കോവിഡ് -19 കാരണം നേരിട്ടുള്ള മരണനിരക്ക് ഇല്ലെന്നും കോവിഡ് തടയുന്നതിനുള്ള ഒരേയൊരു സുസ്ഥിരമായ പരിഹാരം വ്യാപകമായ പരിശോധനയും വാക്സിനും അല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആവർത്തിക്കുന്നു.



‘‘ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ ഒരു രഹസ്യം ഉണ്ട്. നല്ല ഡോക്ടർമാർക്ക് മാത്രം അറിയാം. ഭൂമിയിലെ ഒരു ലബോറട്ടറി പരിശോധനയും 100 ശതമാനം കൃത്യമല്ല. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു രോഗത്തിനും, ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണവും ചെലവേറിയതുമായ പരിശോധനയാണെങ്കിലും ശരി, അതൊരു സ്ഥിരീകരണമല്ല.



വാസ്തവത്തിൽ രോഗനിർണയം ഒരു ക്ലിനിക്കൽ പരിശോധന വഴി മാത്രമേ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരു വ്യക്തി ആരോഗ്യവാനോ അതോ കോവിഡ് 19 ഉൾപ്പെടെ ഒരു രോഗമുണ്ടോ എന്ന് മനസിലാക്കാൻ സാമാന്യബുദ്ധിയും ക്ലിനിക്കൽ നൈപുണ്യവും മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ.

പരിശോധന ഫലങ്ങളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി രോഗലക്ഷണങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു രോഗിയായി മുദ്രകുത്തുന്നത് തെറ്റാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പാലിക്കപ്പെടേണ്ടതും എന്നാൽ ഇന്ന് പാലിക്കാത്തതുമായ ഒരു നിയമമാണിത്. അതായത്, ലക്ഷണമില്ലാത്ത വ്യക്തികളിൽ പരിശോധനകളും ടെസ്റ്റുകളും നടത്തരുതെന്നും നിരവധി ക്ലിനിക്കൽ പാരാമീറ്ററുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വ്യക്തി ആരോഗ്യവാനാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഡോക്ടർമാർക്ക് കഴിയണമെന്നതും. ഈ കഴിവിനെ ക്ലിനിക്കൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അതിന്റെ അഭാവം ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. മാനവികതയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിനായി ഒരു പുതിയ ക്രമം കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്.



സമീകൃതമായ ആഹാരവും ജീവിതരീതിയും നല്ല ജീവിതശീലങ്ങളും മാനസിക സംഘർഷം ഒഴിവാക്കിയും ആവശ്യത്തിന് ഉറക്കവും വിശ്രമവും ഉറപ്പുവരുത്തിയും വൈറ്റമിൻ ഡി ഉറപ്പുവരുത്തിയും ജീവിക്കണം. ലക്ഷണങ്ങളില്ലാതെ ഒരാളെ രോഗിയായി ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ഡോക്ടറും പറയില്ല.

∙ വിമർശനങ്ങളല്ല വ്യക്തിഹത്യയെന്ന് ഡോ. ശശിധരൻ



ഡോ. പി.കെ. ശശിധരന്റെ അഭിപ്രായങ്ങളെ അനുകൂലിച്ചും എതിർത്തും വിദേശത്തുനിന്നടക്കം നിരവധി ഡോക്ടർമാരാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇരുവശത്തും നിരവധി പ്രമുഖരും അണിനിരന്നിട്ടുണ്ട്.



സമീകൃതാഹാരവും നല്ല ജീവിതരീതിയും പിന്തുടരുന്നത് കോവിഡ് പടരുന്നതു തടയുമെന്ന തന്റെ ആശയം മുഖ്യമന്ത്രി പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞതോടെയാണ് തനിക്കെതിരെ ആക്രമണം തുടങ്ങിയെന്ന് ശശിധരൻ ആരോപിക്കുന്നു. തന്നെ ചില ഗ്രൂപ്പുകളുടെ പ്രതിനിധിയായി ചിത്രീകരിക്കാനും ശ്രമം നടത്തുന്നു. നിരവധി ഡോക്ടർമാരാണ് തന്നെ വിളിച്ച് പിന്തുണ അറിയിച്ചത്. ഈ രംഗത്തെ മാഫിയയെ ഭയന്നാണ് പരസ്യമായി രംഗത്തുവരാത്തതെന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ അറിയിച്ചു. ഡോ. കെ.പി. അരവിന്ദന്റേത് ഭീഷണിയാണെന്നും ഡോക്ടർ ആരോപിക്കുന്നു.



∙ യോജിച്ചും വിയോജിച്ചും



വൈറ്റമിൻ ഡി കുറവായവരിൽ മരണ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന വാദത്തോട് വിദേശത്തു ജോലി ചെയ്യുന്നവരടക്കം പല ഡോക്ടർമാരും യോജിക്കുന്നു. ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് പറഞ്ഞുതരാൻ ഡോ. ശശിധരൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഒരു ഡോക്ടർ കുറിച്ചു. ഭക്ഷണത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ വിമർശകർ താഴ്ത്തിക്കെട്ടുന്നതിലെ ചില ഡോക്ടർമാർ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.

ക്ഷയരോഗത്തിന് വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലും രോഗം നിയന്ത്രണവിധേയമാകാതെ പോകുന്നത് ഡോ. ശശിധരന്റെ വാദത്തിന് സാധുത നൽകുന്നതായി ചില ഡോക്ടർമാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കോവിഡിന്റെ പേരിലുള്ള ഭീതി വളർത്തുന്നതാണ് ആത്മഹത്യകൾക്ക് കാരണമെന്നു പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.



അതേസമയം, മോഹനൻ വൈദ്യരോടും ആധുനിക വൈദ്യത്തെ വിമർശിക്കുന്ന ഡോ. ബി.എം. ഹെഗ്ഡെയോടും താരതമ്യപ്പെടുത്തി പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുവിഭാഗം ഡോക്ടർമാർ സ്വയം തരംതാഴുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

