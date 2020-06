അറുന്നൂറും 1,30,000വും; യുപിയെ 4 വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് നരേന്ദ്ര മോദി

ന്യൂഡൽഹി∙ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ അതേ ജനസംഖ്യയുള്ള ഉത്തർപ്രദേശിൽ കൊറോണ വൈറസിനെ നേരിട്ടത് മികച്ച രീതിയിലാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി, സ്പെയ്ൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളാണ് ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തെ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്നത്. ഈ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനസംഖ്യ ഒന്നടങ്കം നോക്കിയാൽ അത് 24 കോടി വരും. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ യുപിയിൽ മാത്രമുണ്ട് 24 കോടി ജനങ്ങൾ. ഈ നാലു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും കൂടെ 1,30,000 പേരാണ് മരിച്ചത്. യുപിയിൽ 600 പേരും. ഇതിൽ നിന്നുതന്നെ കോവിഡിനെ യുപി ഫലപ്രദമായി നേരിട്ടുവെന്ന് മനസിലാക്കാമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

പക്ഷെ മരണം മരണം തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യയിലോ ലോകത്ത് മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമോ ആയിക്കോട്ടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുകയെന്നത് സങ്കടകരമാണെന്നും മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാരിന്റെ തൊഴിൽ പദ്ധതിയായ ആത്മനിർഭർ ഉത്തർപ്രദേശ് റോസ്ഗാർ യോജന വിഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

പരാതി പറയുകയോ പേടിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ സംഭവത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു യോഗി ആദിത്യനാഥ് ചെയ്തത്. 24 കോടി ജനങ്ങളും സുരക്ഷിതരാകുവാൻ, വൈറസ് പടരാതിരിക്കാൻ യുദ്ധാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടികളെക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഈയിടയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അന്തരിച്ചത്. അപ്പോഴും സ്വകാര്യ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റിവച്ച് ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു. ആശുപത്രികളും ബെഡുകളും പരിശോധന കേന്ദ്രങ്ങളുമടക്കമുള്ളവ ഉറപ്പുവരുത്തി. പുതിയവ തുറന്നു – മോദി പറയുന്നു.

എപ്പോഴും മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്നും കൊറോണ വൈറസിന് വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ ഇതാണ് മരുന്നെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. സ്വയം വൃത്തി ഉറപ്പുവരുത്തണം. കൈകൾ സോപ്പിട്ട് കഴുകണം. ആറടി അകലം പാലിക്കണമെന്നുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

