അതിർത്തി പിന്മാറ്റം ചൈന ‘മറന്നേക്കും’?; ചർച്ചകളെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാതെ ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി∙ അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷാവസ്ഥ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഇന്ത്യയും ചൈനയും ചർച്ചകളിലൂടെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചൈനയെ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിലെ ഉന്നതവൃത്തങ്ങൾ ഇതുവരെ തയാറായിട്ടില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.

അതിർത്തിയിൽനിന്നു പിന്മാറാനുള്ള തീരുമാനം ചൈന ‘മറക്കുമെന്ന’ ചിന്തയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തുള്ളത്. ദോക്‌ലാ വിഷയത്തിലുണ്ടായതിനേക്കാള്‍ സങ്കീർണമായ പ്രശ്നമാണിപ്പോഴത്തേതെന്നും ഉന്നതവൃത്തങ്ങൾ കരുതുന്നു. അതിർത്തിയിലെ പ്രശ്നങ്ങളിലെ ‘തൽസ്ഥിതി’ നിർബന്ധിതമായി മാറ്റുന്നതിലൂടെ ഇന്ത്യ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നേരിടുന്നതെന്നതു വിലയിരുത്തുകയാണ് ചൈനയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് ഇന്ത്യ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ലേയ്ക്കു സമീപമുള്ള മലനിരകള്‍ക്കു മുകളിൽ ഇന്ത്യൻ യുദ്ധവിമാനം നിരീക്ഷണപ്പറക്കൽ നടത്തുന്നു.

അതേസമയം, നയതന്ത്രചർച്ചകളിൽ യഥാർഥ നിയന്ത്രണരേഖ പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഇരുപക്ഷവും എടുത്തുകാട്ടിയത്. വർക്കിങ് മെക്കാനിസം ഫോർ കൺസൾട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോഓർഡിനേഷൻ (ഡബ്ല്യുഎംസിസി) ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി നവീന്‍ ശ്രീവാസ്തവയും ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഹോങ് ലിയാങ്ങും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു.

‘‘കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ അടുത്തിടെയുണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയുടെ ആശങ്ക ചൈനയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗൽവാൻ താഴ്‌വരയിൽ ജവാന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവവും ചർച്ചയിൽ ഉയർത്തി.’’ – ചർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം ഇങ്ങനെയാണ്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും അതിർത്തിയിലെ മുഖാമുഖ സംഘർഷസാധ്യതയിൽനിന്ന് പിൻവാങ്ങാമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യ കടന്നുകയറിയെന്നും സംഘർഷത്തിനു പിന്നിൽ ഇന്ത്യയാണെന്നുമാണ് ചൈനയുടെ നിലപാട്.

ഗൽവാൻ താഴ്‌വരയിലെ ചൈനയുടെ അവകാശവാദത്തെ തള്ളിയ ഇന്ത്യ ‘ചരിത്രപരമായി മേഖലയിലെ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്ത’മാണെന്നും യഥാർഥ നിയന്ത്രണരേഖ മറികടക്കാനള്ള ചൈനയുടെ ശ്രമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും നേരത്തേതന്നെ വിദേശകാര്യ വക്താവ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

English Summary: LAC face-off: Diplomatic talks on, but government sceptical of China