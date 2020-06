ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ കോവിഡ് മഹാമാരി മൂലം, മുൻപു കരുതിയതിനേക്കാൾ വലിയ തകരാറാണ് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്ന് രാജ്യാന്തര നാണ്യനിധി ചീഫ് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ഗീതാ ഗോപിനാഥ്. 2020, 2021 വര്‍ഷങ്ങളില്‍ രാജ്യത്ത് ഒരു ശതമാനത്തിലേറെ വളര്‍ച്ചാ നിരക്കാണ് ഐഎംഎഫ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതു ശക്തമായ വളര്‍ച്ചയല്ല. എന്നാല്‍ മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇതിനു സമാനമായ സ്ഥിതിയാണുള്ളതെന്നും ഗീതാ ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞു.

ഈ വര്‍ഷം ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയില്‍ 4.5 ശതമാനം ഇടിവുണ്ടാകുമെന്ന് ഐഎംഎഫ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ 4.9 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവുണ്ടാകുമെന്നാണു സൂചന. വിപണി വീണ്ടും തുറന്നെങ്കിലും കോവിഡ് ഭീഷണി തുടരുന്നതിനാല്‍ തിരിച്ചുവരവിനു സമയമെടുക്കുമെന്നു ഗീതാ ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞു. രാജ്യാന്തര സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ പൂര്‍വസ്ഥിതിയിലാകുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യയും തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലാകുമെന്ന് അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് എന്ത് ഉപദേശമാണു നല്‍കാനുള്ളതെന്ന ചോദ്യത്തിന്, പരിശോധനാ ശേഷി വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്നും ആളുകള്‍ക്കു നേരിട്ടു പണമെത്തുന്ന തരത്തില്‍ ബജറ്റ് ചെലവ് വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്നും ഗീതാ ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞു. വൈറസിനെ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചുകെട്ടാന്‍ കഴിഞ്ഞതു കൊണ്ടാണ് ചൈനയ്ക്ക് അതിവേഗം സാമ്പത്തിക പുനരുജ്ജീവനം നടത്താനായതെന്നും അവര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

English Summary: India To Grow At Slightly More Than 1% Over 2 Years: IMF Chief Economist