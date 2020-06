5000 രൂപ കൈക്കൂലിവാങ്ങി; സബ് റജിസ്ട്രാർക്ക് 7 വർഷം കഠിന തടവും പിഴയും

കോഴിക്കോട്∙ കൈക്കൂലിക്കേസിൽ ചേവായൂർ മുൻ സബ് റജിസ്ട്രാർക്ക് ഏഴ് വർഷം കഠിന തടവ്. ചേവായൂർ സബ് റജിസ്ട്രാറായിരുന്ന പി.കെ.ബീനയെയാണ് കോഴിക്കോട് വിജിലൻസ് കോടതി ശിക്ഷിച്ചത്. അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം രൂപ പിഴയുമൊടുക്കണം. 2014ലാണ് ചേവായൂർ സ്വദേശി ഭാസ്ക്കരൻ നായരിൽ നിന്ന് ബീന 5000 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയത്.

ആധാരത്തിലെ പിഴവ് പരിഹരിക്കാൻ നിരവധി തവണയാണ് പണം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ആധാരം മടങ്ങുമെന്നും ഓർമിപ്പിച്ചു. ഭാസ്കരൻ നായർ വിജിലൻസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ ഡിവൈഎസ്പി പ്രേംദാസാണ് പണവുമായി ഓഫിസിൽ നിന്ന് ബീനയെ പിടികൂടിയത്. കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിന് ഏഴും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് നാല് വർഷവുമാണ് ശിക്ഷ.

രണ്ടിലുമായി ഏഴ് വർഷത്തെ കഠിന തടവാണ് ജഡ്ജി കെ.വി.ജയകുമാർ വിധിച്ചത്. വിധി കേട്ട് തളർന്നുവീണ ബീനയെ പ്രാഥമിക ശുശ്രൂഷക്ക് ശേഷം ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ബി.ശശി വാദിഭാഗത്തിനായി ഹാജരായി. അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനക്കേസിലും ബീനക്കെതിരെ അന്വേഷണമുണ്ട്.

English Summary: Seven Years Imprisonment for Sub Registrar in Bribery Case