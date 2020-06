രാജ്യത്തെ രോഗ ബാധിതർ 5 ലക്ഷം കടന്നു; തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒറ്റദിവസം 3509 പേർക്ക് കോവിഡ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 5 ലക്ഷം കടന്നു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പുതിയ കോവിഡ് കണക്കുകൾ കൂടി പുറത്തുവന്നതോടെയാണ് ഇത്. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 5,024 പേർക്കു പുതുതായി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 175 രോഗികൾ മരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 1,52,765 ആയി. ഇതിൽ 65,829 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ആകെ മരണം 7106.

തമിഴ്നാട്ടിലും ബംഗാളിലും ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിദിന കണക്കാണ് വെള്ളിയാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒറ്റദിവസം 3509 പേർക്കു കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ചെന്നൈയില്‍ മാത്രം 1956 പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ. സംസ്ഥാനത്താകെ 70,977 രോഗികൾ. 45 പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ ആകെ രോഗികൾ 911 ആയി. ബംഗാളിൽ 542 പുതുതായി രോഗം ബാധിച്ചു. ആകെ രോഗികൾ 16,190. ഡൽഹിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 3460 പേർക്കു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതുവരെ 47,091 പേർ രോഗമുക്തരായി. 63 പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ മരണസംഖ്യ 2492 ആയി.

കേരളത്തിൽ വെള്ളിയാഴ്ച 150 പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരില്‍ 91 പേര്‍ വിദേശ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നും 48 പേര്‍ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും വന്നതാണ്. 10 പേര്‍ക്ക് സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചത്. രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 65 പേരുടെ പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവ് ആയി. ഇതോടെ 1846 പേരാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ഇനി ചികിത്സയിലുള്ളത്. 2006 പേര്‍ ഇതുവരെ കോവിഡ് മുക്തരായി.

ഇന്ത്യയിൽ കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 17,296 പുതിയ കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. 407 പേർ മരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ 13,940 പേര്‍ക്കു രോഗം ഭേദമായി. ഇതുവരെ 2,85,636 പേരാണ് രാജ്യത്ത് കോവിഡ് രോഗമുക്തി നേടിയത്. രോഗമുക്തി നിരക്ക് 58.24 ശതമാനമായി വര്‍ധിച്ചു. നിലവില്‍ 1,89,463 പേരാണ് രാജ്യത്ത് ചികിത്സയിലുള്ളതെന്നും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

