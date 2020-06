ചക്ക തലയിൽ വീണ യുവാവിന് കോവിഡ്: നെഗറ്റീവായതിനു പിന്നാലെ മരണം

രാജപുരം ∙ കാസർകോട് ചക്ക തലയിൽ വീണ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ മരിച്ചു. കോടോം ബേളൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാംമൈൽ മുക്കുഴി കരിയത്തെ റോബിൻ തോമസ് (42) ആണ് മരിച്ചത്. ഏഴാംമൈലിൽ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായിരുന്നു. മേയ് 19നാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ ചക്ക തലയിൽ വീണ് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ് പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.



കോവിഡ് ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ചികിത്സയിലിരിക്കെ നടത്തിയ സ്രവ പരിശോധനയിൽ 23ന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയി. രണ്ടാമത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഫലം നെഗറ്റീവ് ആയി. 2 ആഴ്ചയിൽ അധികമായി വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്നു. ഭാര്യ: അൽഫോൻസ. മക്കൾ: റിയ (4ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥി), റോൺ. (യുകെജി വിദ്യാർഥി). മാതാവ്: റോസമ്മ. പിതാവ് പരേതനായ കോട്ടൂർ തോമസ്. സഹോദരങ്ങൾ: ജോൺ, റോയി, റീന.

English Summary: Man injured after jackfruit fell on him, dies. He had recently recovered from COVID-19.