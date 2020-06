കാലവർഷം കേരളത്തിൽനിന്ന് രാജസ്ഥാനിൽ എത്തിയത് 25 ദിവസം കൊണ്ട്

തിരുവനന്തപുരം∙ കാലവർഷം രാജ്യത്തു മുഴുവനായും വ്യാപിച്ചു. ഇത്തവണ കേരളത്തിൽനിന്ന് രാജസ്ഥാനിലേക്ക് എത്താൻ എടുത്തത് 25 ദിവസം. ജൂൺ 1നു കേരളത്തിൽനിന്നു തുടങ്ങിയ കാലവർഷത്തിന്റെ യാത്ര ജൂൺ 26നു രാജസ്ഥാൻ മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയിൽ കാലവർഷത്തിന്റെ യാത്ര പൂർത്തിയായി. ഇത്തവണ കാലവർഷം രാജ്യം മൊത്തത്തിൽ വ്യാപിക്കാൻ എടുത്തത് 25 ദിവസം. കഴിഞ്ഞ വർഷം കേരളത്തിൽ എത്തി 41 ദിവസത്തിനുശേഷമാണു കാലവർഷം രാജ്യത്തു മൊത്തത്തിൽ വ്യാപിച്ചത്.

സാധാരണയായി ജൂൺ 1ന് കേരളത്തിൽ എത്തുന്ന കാലവർഷം ജൂലൈ 8നു 38 ദിവസം എടുത്താണ് രാജസ്ഥാൻ മുഴുവൻ എത്തിച്ചേരുക. കഴിഞ്ഞ 16 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 2013ൽ ആണ് കാലവർഷം ഏറ്റവും കുറച്ചു ദിവസം എടുത്ത് രാജ്യം മൊത്തത്തിൽ വ്യാപിച്ചത്. ജൂൺ 1നു കേരളത്തിൽ കാലവർഷം എത്തി ജൂൺ 16നു വെറും 15 ദിവസമെടുത്താണ് 2013ൽ രാജസ്ഥാനിൽ എത്തിയത്.



2015ൽ 21 ദിവസമെടുത്തപ്പോൾ 2005ൽ 23 ദിവസമെടുത്താണു കാലവർഷം കേരളത്തിൽനിന്ന് രാജസ്ഥാനിൽ എത്തിയത്. അതേസമയം 2006ൽ കാലവർഷം കേരളത്തിൽ മേയ്‌ 26നു നേരത്തെ എത്തിയെങ്കിലും രണ്ടു മാസമെടുത്തു (59 ദിവസം) കേരളത്തിൽനിന്ന് രാജസ്ഥാനിലെത്താൻ. 2011, 14, 19 വർഷങ്ങളിൽ 41 ദിവസം എടുത്തു രാജ്യത്തു പൂർണമായും കാലവർഷം എത്തിച്ചേരാൻ.

