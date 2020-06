ഷംന കാസിമിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കേസ്: ഒരു പ്രതി കോടതിയിൽ കീഴടങ്ങി

കൊച്ചി∙ ഷംന കാസിമിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച് കേസിൽ ഒരു പ്രതി കീഴടങ്ങി. എറണാകുളം ജില്ലാ കോടതിയിലാണു പ്രതി അബ്ദുൽ സലാം കീഴടങ്ങിയത്. അൻവർ അലി എന്നയാൾക്കു വേണ്ടിയാണു വിവാഹാലോചന നടത്തിയതെന്നു അബ്ദുൽ സലാം പറഞ്ഞു.

ഷംനയുടെ വീട്ടിൽ വിവാഹാലോചനയുമായി പോയിരുന്നെന്നും പണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അബ്ദുൽ സലാം മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ആർക്കും സ്വർണക്കടത്തുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും ഷംനയെ നേരത്തെ പരിചയമില്ലെന്നും ഇയാൾ പറഞ്ഞു. ഇനി മുഖ്യ പ്രതി അൻവർ അടക്കമുള്ള മൂന്നു പേരെ കണ്ടെത്താനുണ്ട്.

അതേസമയം, ബ്ലാക്‌മെയിൽ കേസിൽ കൂടുതൽ പരാതിക്കാരിക്കാരുണ്ടെന്ന് ഐജി വിജയ് സാഖറെ വ്യക്തമാക്കി. ലൈംഗിക ചൂഷണം നടത്തിയതായും പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 5 പേർ കൂടി പൊലീസിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതികൾക്കെതിരെ മനുഷ്യക്കടത്ത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയെന്നും വിജയ് സാഖറെ അറിയിച്ചു.

Englsih Summary: One accused of Shamna Kasim threatening case surrendered in court