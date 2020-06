‘എല്ലാം എല്ലാവരുടേതും, ഒന്നും ആരുടേതുമല്ല’; ജ്യേഷ്ഠനു ഡിമൻഷ്യയെന്ന് ഹിന്ദുജ കുടുംബം

83,600 കോടി രൂപ ആസ്തിയുള്ള വ്യവസായ സാമ്രാജ്യത്തെ ഉലയ്ക്കുകയാണു സഹോദരങ്ങൾക്കിടയിലെ സ്വത്തുതർക്കം. സമ്പത്തിന്റെ അധികാരത്തെ ചൊല്ലി ഹിന്ദുജ സഹോദരന്മാർക്കിടയിൽ ഉടലെടുത്ത തർക്കം ഒരു കരാറിന്റെ പേരിലാണ്. ഹിന്ദുജ സഹോദരന്മാരായ ശ്രീചന്ദ്, ഗോപീചന്ദ്, പ്രകാശ്, അശോക് എന്നിവർ 2014 ൽ ഒപ്പിട്ട ഉടമ്പടിയുടെ പ്രധാനഭാഗം ഇതാണ്: ‘ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വത്തുക്കൾ എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ഓരോ സഹോദരനും മറ്റേയാളുടെ നടത്തിപ്പുകാരനാണ്’.

ഈ ഉടമ്പടി റദ്ദാക്കാനാവശ്യപ്പെട്ട് മൂത്ത സഹോദരനായ ശ്രീചന്ദും മകൾ വിനുവും കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2016 ലെ വിൽപത്രം അനുസരിച്ച് സ്വത്തുക്കൾ വിഭജിക്കണമെന്നാണു ശ്രീചന്ദിന്റെ താൽപര്യം. ശ്രീചന്ദിന്റെ മാത്രം പേരിലുള്ള ഹിന്ദുജ ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണം ഗോപീചന്ദ്, പ്രകാശ്, അശോക് സഹോദരന്മാർ ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് തർക്കത്തിനു കാരണം. ശ്രീചന്ദ് മറ്റൊരു മകളായ ഷാനുവിനെ ഹിന്ദുജ ബാങ്ക് ചെയർപഴ്സനായും അവരുടെ മകൻ കരമിനെ സിഇഒ ആയും നിയമിച്ചിരുന്നു.

സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹിന്ദുജ ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണം സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ ഹിന്ദുജ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ശ്രീചന്ദ് ഹിന്ദുജ (എസ്പി), മകൾ വിനു എന്നിവർക്ക് അനുകൂലമായി ജൂൺ 23 ന് യുകെ കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചു. ശ്രീചന്ദിന്റെ മൂന്ന് ഇളയ സഹോദരന്മാർക്ക് പ്രതികൂലമാണിത്. വളരെയടുപ്പമുള്ള ബിസിനസ്സ് കുടുംബമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഹിന്ദുജ ഗ്രൂപ്പ് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണു നേരിടുന്നത്. ശ്രീചന്ദിന്റെയും മകളുടെയും അവകാശവാദത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ടു ഹിന്ദുജ സഹോദരന്മാരായ ഗോപിചന്ദ്, പ്രകാശ്, അശോക് എന്നിവർ വ്യക്തമാക്കി.– ‘എല്ലാം എല്ലാവരുടേതാണ്, ഒന്നും ആരുടേതുമല്ല’.

∙ ഹിന്ദുജ സഹോദരന്മാരുടെ തർക്കമെന്ത്?

2014 ജൂലൈ 2ന്, ‘ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വത്തുക്കൾ എല്ലാവർക്കും അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. ഓരോ സഹോദരനും മറ്റേയാളുടെ നടത്തിപ്പുകാരനാണ്’ എന്നു പറയുന്ന കത്തിൽ നാലു സഹോദരന്മാരും ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കരാറിന് നിയമപരമായ യാതൊരു പിന്തുണയും ഇല്ലെന്നും വിൽപത്രമോ പവർ ഓഫ് അറ്റോർണിയോ ആയി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും പറഞ്ഞാണു ശ്രീചന്ദും മകളും കോടതിയിൽ പോയത്. ഉടമ്പടി അസാധുവായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും ശ്രീചന്ദ് കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ശ്രീചന്ദിന്റെ മാത്രം പേരിലുള്ള ഹിന്ദുജ ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ ഗോപിചന്ദ്, പ്രകാശ്, അശോക് എന്നീ സഹോദരന്മാർ ഈ ഉടമ്പടി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ഇംഗ്ലണ്ടിലെയും വെയിൽസിലെയും ബിസിനസ്, പ്രോപ്പർട്ടി കോടതിയിലെ ജസ്റ്റിസ് ഫോക്ക് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ കത്ത് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നും കുടുംബത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ വേർതിരിക്കണമെന്നും 2015 ൽ ശ്രീചന്ദ് നിർബന്ധിച്ചിരുന്നതായും കോടതി എടുത്തുപറഞ്ഞു. ശ്രീചന്ദ് ഒരുതരം ഡിമൻഷ്യ ബാധിതനാണെന്നും വർഷങ്ങളായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മോശമാണെന്നുമായിരുന്നു ഇതിനു സഹോദരങ്ങളുടെ മറുപടി.

പ്രമുഖ കമ്പനികളായ അശോക് ലെയ്‍ലാൻഡ്, ഗൾഫ് ഓയിൽ, ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്ക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഓട്ടോ, ധനകാര്യ സേവനങ്ങൾ, ഐടി, മാധ്യമങ്ങൾ, അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനം, ഊർജം, രാസവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ മേഖലകളിൽ ഹിന്ദുജ ഗ്രൂപ്പിന് സാന്നിധ്യമുണ്ട്. മൂത്ത സഹോദരനായ ശ്രീചന്ദ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാനും രണ്ടാമനായ ഗോപീചന്ദ് കോ–ചെയർമാനുമാണ്. സി‌പി‌ആർ 21.3 (4) പ്രകാരം മകൾ വിനുവിനെ ശ്രീചന്ദിന്റെ വ്യവഹാര ചങ്ങാതിയായി നിയമിച്ചതായി ജസ്റ്റിസ് ഫോക്ക് പറഞ്ഞു. മൂന്ന് സഹോദരന്മാരും ഹിന്ദുജ ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കാൻ 2014 ലെ കത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഇത് ഇപ്പോൾ സാധുവല്ലെന്നും യുകെ കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

∙ സഹോദരന്മാർ എന്താണു പറയുന്നത്?

ഇപ്പോഴത്തെ വ്യവഹാരം ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആഗോള ബിസിനസുകളിൽ യാതൊരു സ്വാധീനവും ചെലുത്തുകയില്ലെന്നാണ് എതിർഭാഗത്തുള്ള മൂന്നു സഹോദരന്മാരും പറയുന്നത്. വർഷങ്ങളായി ശ്രീചന്ദിന്റെ ആരോഗ്യം മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിന്യായത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാകും. ഇത് ഒരു തരം ഡിമൻഷ്യയാണെന്നും മൂവരും പറയുന്നു. ശ്രീചന്ദിന്റെ വ്യവഹാര ചങ്ങാതിയായി ഇളയ മകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതു നിരവധി ദശാബ്ദങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപകന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും മൂല്യങ്ങൾക്കും തത്വങ്ങൾക്കും വിരുദ്ധമാണ്. ഈ നടപടികൾ വളരെ നിർഭാഗ്യകരമാണ്– അവർ പറഞ്ഞു.

‘പ്രിയപ്പെട്ട ഈ കുടുംബ മൂല്യങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവകാശവാദത്തെ പ്രതിരോധിക്കും’– അവർ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. നിയമ പോരാട്ടം ഭാവിയിൽ തുടരാനിടയുണ്ട് എന്ന സൂചനയും നൽകി. കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള അടുത്ത തലമുറ ഇതിനകം തന്നെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായതിനാൽ സമീപഭാവിയിൽ വ്യവസായ സാമ്രാജ്യത്തിൽ‌ വിഭജനമുണ്ടായേക്കാമെന്നു നിരീക്ഷകരും വിലയിരുത്തുന്നു.

∙ ശ്രീചന്ദ് ‌ആഗ്രഹിച്ചതും കോടതി പറഞ്ഞതും

നാല് സഹോദരന്മാർ ഒപ്പിട്ട കത്ത് റദ്ദാക്കണമെന്നാണു ശ്രീചന്ദ് കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ക്ലിഫോർഡ് ചാൻസ് ശ്രീചന്ദിന്റെ നിയമ സ്ഥാപനമാണ്. ജൂലൈയിലെ കത്തിൽ ശ്രീചന്ദ് തങ്ങളെ നിയമപരമായും ധാർമികമായും ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി 2015 മേയ് 2ന് ഇവർ ഇമെയിൽ അയച്ചു. ജൂലൈ 24 ന് അയച്ച മറ്റൊരു കത്തിലും ഇക്കാര്യം ആവർത്തിച്ചു. ‘ശ്രീചന്ദിനു വേണ്ടി വിനുവിനു ന്യായമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്നതിൽ സംതൃപ്തനാണ്. വിനുവിനു പ്രതികൂല താൽപര്യമില്ല. ശ്രീചന്ദിന്റെ അവകാശവാദത്തിന് അടിത്തറയുണ്ടെങ്കിൽ, ജൂലൈയിലെ കത്തിലൂടെ സ്വത്തുക്കളുടെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുക്കാനും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്താനും ശ്രമമുണ്ടായി’– ജഡ്ജി പ്രസ്താവിച്ചു.

ശ്രീചന്ദിന്റെ അവകാശവാദം വിജയിച്ചാൽ ഹിന്ദുജ ബാങ്കിലെ മുഴുവൻ ഓഹരി ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും വിനുവിനും അടുത്ത കുടുംബത്തിനും കൈമാറുമെന്ന് മൂന്ന് ഹിന്ദുജ സഹോദരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ജൂലൈയിലെ കത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികൾ ശ്രീചന്ദിനേക്കാൾ കൂടുതലായി വിനുവിന്റെ സ്വാധീനത്താലുണ്ടായതാണെന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. ശ്രീചന്ദിന് രണ്ട് പെൺമക്കളാണുള്ളത്– ഷാനു, വിനു.

∙ അതിവിപുലം ഹിന്ദുജ സാമ്രാജ്യം

ബ്ലൂംബർഗിന്റെ ശതകോടീശ്വര സൂചികയിൽ ഹിന്ദുജ കുടുംബത്തിനു 11.2 ബില്യൻ ഡോളറാണു മൂല്യം പറയുന്നത്. യുകെയിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന 50 ബില്യൻ ഡോളറിന്റെ വ്യവസായ സാമ്രാജ്യമാണു ഹിന്ദുജ ഗ്രൂപ്പ്. പാരമ്പര്യവും ആധുനികവുമായ ബിസിനസുകളിൽ ഗ്രൂപ്പിനു പങ്കാളിത്തമുണ്ട്. 38 രാജ്യങ്ങളിലായി 1,50,000-ത്തിലധികം ജീവനക്കാരുള്ള രാജ്യാന്തര കമ്പനി. ഇന്ത്യയിലെ വാണിജ്യ വാഹനങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ നിർമാതാക്കളാണ് ഹിന്ദുജ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അശോക് ലെയ്‌ലാൻഡ്.

ഗോപിചന്ദിന്റെ മകൻ ധീരജ് ഹിന്ദുജ അശോക് ലെയ്‌ലാൻഡിന്റെ ബോർഡിലുണ്ട്. പ്രമുഖ സ്വകാര്യ ബാങ്കായ ഇൻഡസ്ഇൻഡ് ബാങ്കും ഹിന്ദുജയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗൾഫ് ഓയിൽ 100 രാജ്യങ്ങളിൽ വിൽപനയുണ്ട്. 1914 ൽ പി.ഡി.ഹിന്ദുജയാണ് കമ്പനി സ്ഥാപിച്ചത്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യവസായ സാമ്രാജ്യം നാലു മക്കൾ‌ വിപുലപ്പെടുത്തി. മുംബൈയിലെ ഹിന്ദുജ ഹോസ്പിറ്റൽ, ഹിന്ദുജ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നിവ പി.ഡി.ഹിന്ദുജയുടെ പ്രധാന ജീവകാരുണ്യ പദ്ധതികളാണ്.

84 കാരനായ ശ്രീചന്ദ് ഹിന്ദുജ കുടുംബത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ തലവനും ഹിന്ദുജ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും ചാരിറ്റബിൾ ഫൗണ്ടേഷന്റെയും ചെയർമാനുമാണ്. 1952 ൽ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം കുടുംബ ബിസിനസിൽ പിതാവിനൊപ്പം ചേർന്നു. ഇന്തോ-മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ട്രേഡിങ് ഓപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് ശതകോടികളുടെ ആഗോള കമ്പനിയായി ഗ്രൂപ്പിനെ മാറ്റിയതിൽ മുഖ്യപങ്കുണ്ട് കോ-ചെയർമാൻ ഗോപിചന്ദ് ഹിന്ദുജയ്ക്ക്. 1984ൽ ഈ സംഘം ഗൾഫ് ഓയിൽ ഏറ്റെടുത്തു, തൊട്ടുപിന്നാലെ 1987 ൽ അന്നത്തെ അശോക് ലെയ്‌ലാൻഡും സ്വന്തമാക്കി.

യൂറോപ്പിലെ ഹിന്ദുജ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ചെയർമാനാണു പ്രകാശ് ഹിന്ദുജ. 2008 മുതൽ അദ്ദേഹം മൊണോക്കോയിലാണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ടെഹ്‌റാനിലെ കുടുംബ ബിസിനസിൽ ചേർന്നു. പിന്നീട് ജനീവയിലേക്ക് മാറി ഗ്രൂപ്പിന്റെ യൂറോപ്യൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. മുംബൈ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അശോക് ഹിന്ദുജയാണ് ഇന്ത്യയിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. ഹിന്ദുജ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനികളുടെ (ഇന്ത്യ) ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ വളർച്ചയും വൈവിധ്യവത്കരണവും നയിക്കുന്നു. 1,040 മെഗാവാട്ട് താപവൈദ്യുത നിലയം നടത്തുന്ന ഹിന്ദുജ നാഷനൽ പവർ കോർപ്പറേഷന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാൻ കൂടിയാണ് അശോക്.



