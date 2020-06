അഞ്ചു ലക്ഷം കടന്ന് കോവിഡ് രോഗികൾ; ഇന്നലെ മാത്രം 384 മരണം

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം അഞ്ചു ലക്ഷം കടന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 18,552 പുതിയ കേസുകൾ കൂടെ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതോടെയാണിത്. 384 പേരാണ് ഇന്നലെ മരിച്ചത്. 1,97,387 ആക്ടീവ് കേസുകളടക്കം 5,08,953 പേർക്കാണ് ഇതുവരെ രോഗം സ്ഥരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2,95,881 പേർ രോഗവിമുക്തരായി. 15,685 പേർ മരിച്ചു.

ഈമാസം 26 വരെ 79,96,707 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ മാത്രം 2,20,479 സാംപിളുകളാണു പരിശോധിച്ചത്. അതേസമയം, ഡൽഹിയിലെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: 18,552 Covid-19 Cases Recorded in New Daily Record as Infections Cross 5 Lakh