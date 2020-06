സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില പവന് 36,000ത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്നു

കൊച്ചി∙ പവന് 36000 രൂപയിലേക്കു കുതിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണവില. ഇന്നു രണ്ടു തവണയായി പവന് 400 രൂപയും ഗ്രാമിന് 50 രൂപയും ഉയർന്നു. 35920 രൂപയാണ് ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ വില. ഗ്രാമിന് വില 4490 രൂപയായും ഉയർന്നു. രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ വില ഉയരുന്നതാണ് സംസ്ഥാനത്തും വില വർധനയ്ക്കു കാരണം.

ചൈന–ഇന്ത്യ സമ്മർദത്തിന് അയവു വരാത്തതും കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി മൂലം ആഗോള വിപണികളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മാന്ദ്യവുമാണ് സ്വർണവില കൂട്ടുന്നത്. സുരക്ഷിത നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിൽ വൻകിട നിക്ഷേപകർ സ്വർണം വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നതു തുടരുകയാണ്.

രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ ട്രോയ് ഔൺസിന് (31.1 ഗ്രാം സ്വർണം) 1770 ഡോളർ നിലവാരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ വിൽപന നടക്കുന്നത്. ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പവന് 11,340 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. ഈ വർഷം മാത്രം 6920 രൂപ കൂടി.

English Summary: Gold price in Kerala reaching to 36000 for pavan