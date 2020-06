‘സൗമനസ്യത്തിന്റെ മരീചിക’ സൃഷ്ടിക്കാൻ പാക്ക് ശ്രമം; കർതാർപുർ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ

ന്യൂഡൽഹി ∙ പ്രശസ്ത സിഖ് തീർഥാടന കേന്ദ്രമായ കർതാർപുരിലേക്കായി അതിർത്തി തുറക്കാമെന്നു പാക്കിസ്ഥാന്റെ നിർദേശത്തോടു പെട്ടെന്നു പ്രതികരിക്കാതെ ഇന്ത്യ. കോവിഡ് പടരാതിരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അതിർത്തി കടന്നുള്ള യാത്ര താൽക്കാലികമായി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നതിനാലാണിത്.

ആരോഗ്യ അധികൃതരുമായും ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റുള്ളവരുമായും കൂടിയാലോചിച്ചേ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കൂവെന്നു സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് മാത്രം അറിയിച്ച് ജൂൺ 29 മുതൽ കർതാർപുർ തീർഥാടനം പുനഃരാരംഭിക്കുക വഴി ‘സൗമനസ്യത്തിന്റെ മരീചിക’ സൃഷ്ടിക്കാനാണു പാക്ക് ശ്രമമമെന്നു സർക്കാർ വിലയിരുത്തുന്നു. യാത്രാ തീയതിക്ക് ഏഴ് ദിവസമെങ്കിലും മുമ്പ് പാക്കിസ്ഥാനുമായി യാത്രാ വിവരങ്ങൾ ഇന്ത്യ പങ്കിടമെന്നാണു വ്യവസ്ഥ.



കരാറിന്റെ ഭാഗമായി രവി നദിയിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക പ്രദേശങ്ങളിൽ നിർമിക്കേണ്ട നിർണായക പാലം പാക്കിസ്ഥാൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല. മഴക്കാലത്തു കർതാർപുർ ഇടനാഴിയിലൂടെ തീർഥാടകരുടെ യാത്ര സാധ്യമാണോയെന്നും പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. 2013ൽ പ്രദേശത്തു വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായപ്പോൾ പഞ്ചാബിലെ ഗുരുദാസ്പുരിലെ ആളുകൾക്കു വലിയ നാശനഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നതായും ഇന്ത്യ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

English Summary: "Mirage Of Goodwill": India On Pak Plan To Reopen Kartarpur Amid COVID-19