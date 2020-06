ഷംന കേസ്: തട്ടിപ്പിനിരയായത് സിനിമാക്കാർ മാത്രമല്ല; കൂടുതൽ അറസ്റ്റുണ്ടാകും

കൊച്ചി∙ നടി ഷംന കാസിമിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണംതട്ടാന്‍ ശ്രമിച്ച കേസിലെ പ്രതികള്‍ കൂടുതല്‍പേരെ തട്ടിപ്പിന് ഇരയാക്കിയതായി പൊലീസ്. റിസപ്ഷനിസ്റ്റുകളും ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് ജീവനക്കാരുമടക്കം നിരവധിപ്പേർ തട്ടിപ്പിനിരയായി. ഒട്ടേറെ പരാതികള്‍ ലഭിച്ചെന്നും കൂടുതല്‍ പേര്‍ അറസ്റ്റിലാകുമെന്നും ഡിസിപി ജി. പൂങ്കുഴലി അറിയിച്ചു.

ഷംന കാസിമിനെ ബ്ലാക്മെയില്‍ ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിച്ചവര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട മനുഷ്യക്കടത്ത് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഷരീഫിന്റെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി. പാലക്കാട് സ്വദേശി ഷരീഫിനെ ശനിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്. ഇയാൾ നേരത്തെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നതായി സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു. പരസ്യം കൊടുത്ത് പെണ്‍കുട്ടികളെ വിളിച്ചുവരുത്തിയത് ഇയാളാണ്.

ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിന് ഇരയായെന്ന് ഒരു പെണ്‍കുട്ടി മൊഴി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. പിടിയിലായ നാലു പ്രതികള്‍ക്കെതിരെയും മനുഷ്യക്കടത്തിനും കേസെടുത്തു. നടി ഷംന കാസിമിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം തട്ടണം ശ്രമിച്ച കേസിൽ പ്രതികളുമായി ശനിയാഴ്ച തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. തൃശൂരിൽ നിന്നാണ് കണ്ടെടുത്തത്.

English Summary: More people involved in Shamna kasim blackmile case, says DCP Poonkuzhali