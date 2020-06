കോട്ടയം∙ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തില്‍ ഉടന്‍ അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവരുമെന്ന് പി.ജെ. ജോസഫ്. പ്രമേയത്തിന് യുഡിഎഫിന്‍റെ അനുമതി ലഭിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസും ലീഗും ഉറപ്പ് നല്‍കിയെന്നും ജോസഫ് പറഞ്ഞു. ജോസ് കെ.മാണി വിഭാഗം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കാത്തതിനാലാണ് അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി അടക്കം രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

English Summary: PJ Joseph for Motion of Non-Confidence in Kottayam District Panchayath