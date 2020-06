തിരുവല്ല∙ മാർത്തോമ്മാ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ ഡോ. ജോസഫ് മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടേതു രാജ്യത്തിന് സമർപ്പിച്ച ജീവിതമെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിനും ദാരിദ്ര്യനിർമാർജനത്തിനും ഉഴിഞ്ഞുവച്ച ജീവിതമാണ് ഡോ. ജോസഫ് മാർത്തോമ്മായുടേത്. സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാതൃകാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മാര്‍ത്തോമ്മ സഭ പങ്കുവഹിച്ചു. ആരോഗ്യമേഖലയ്ക്കും വിദ്യാഭ്യാസമേഖലയ്ക്കും ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തു – മോദി പറഞ്ഞു.

ദേശീയതയുടെ മൂല്യങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചാണ് സഭയുടെ പ്രവർത്തനം. കേരളത്തിലെ യുവാക്കള്‍ ശാസ്ത്ര, സാങ്കേതിക രംഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഇത് ഇവർക്ക് ഭാവിയിൽ നേട്ടമാവും. വിശുദ്ധ ബൈബിൾ കൂട്ടായ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി ഒത്തുചേരേണ്ട സമയമാണിതെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. ഡോ.ജോസഫ് മാർത്തോമ്മാ മെത്രാപ്പൊലീത്തയുടെ നവതി ദിനാഘോഷം വിഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഇന്ത്യയിൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ വ്യാപനം വളരെയധികമാകുമെന്ന് ഈവർഷമാദ്യം ചിലർ പറഞ്ഞിരുന്നു. ലോക്ഡൗണും സർക്കാരെടുത്ത മറ്റു മുൻകരുതലുകളും കാരണം ഇന്ത്യ മറ്റു രാജ്യങ്ങളേക്കാൾ മികച്ച നിലയിലാണ്. ഇറ്റലി, അമേരിക്ക, ബ്രിട്ടൻ തുടങ്ങിയവയുമായി നോക്കുമ്പോൾ മരണനിരക്ക് കുറവാണ്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ‍ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട സാഹചര്യമാണ്. മാസ്ക് ധരിക്കണം, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണം (ആറു മീറ്റർ), ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കണമെന്നും മോദി പറഞ്ഞു.

English Summary: Prime Minister Narendra Modi delivers inaugural address at the 90th birth anniversary celebrations of the Reverend Dr. Joseph Mar Thoma Metropolitan