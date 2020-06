വാഷിങ്ടൻ ∙ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ സഖ്യസേനാംഗങ്ങളെ കൊല്ലുന്നതിനു താലിബാനുമായി ബന്ധമുള്ള ഭീകരർക്കു റഷ്യ പാരിതോഷികം നൽകിയിരുന്നതായി യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികളുടെ കണ്ടെത്തല്‍. അമേരിക്കൻ സൈന്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സഖ്യസേനയെ വകവരുത്താൻ‌ റഷ്യൻ സൈനിക രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗമാണു ഓപ്പറേഷനു നേതൃത്വം നൽകിയതെന്നു യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വെളിപ്പെടുത്തി. പാശ്ചാത്യ സൈനികർക്കെതിരായ ആക്രമണം റഷ്യൻ ചാരസംഘം ആസൂത്രണം ചെയ്തതായി പുറത്തറിയുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്.

പടിഞ്ഞാറിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താനോ ശത്രുപട്ടികയിലുള്ളവരോടു പ്രതികാരം ചെയ്യാനോ ഉദ്ദേശിച്ചു യൂറോപ്പിൽ നടത്തുന്ന രഹസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആക്രമണങ്ങൾക്കും റഷ്യ പ്രതിഫലം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നതായി മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് യുഎസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഐഎസ് ഭീകരർ, സായുധ ക്രിമിനൽ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവർ‌ക്കു റഷ്യയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഇവർ ധാരാളം പണം സ്വരൂപിച്ചതായും അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

2019ൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ നടന്ന യുദ്ധത്തിൽ 20 അമേരിക്കക്കാരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇതിൽ ഏതു കൊലപാതകങ്ങളിലാണു റഷ്യയെ സംശയമെന്നതിൽ വ്യക്തമായ വിവരം പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെ അറിയിച്ചു. വൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ദേശീയ സുരക്ഷാ സമിതി വിഷയം മാർച്ച് അവസാനം ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. മോസ്കോയ്ക്കു നയതന്ത്ര തലത്തിൽ പരാതി നൽകുക, ഉപരോധങ്ങൾ കടുപ്പിക്കുക, മറ്റു രീതികളിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും നടത്തുക തുടങ്ങിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നെങ്കിലും വൈറ്റ് ഹൗസ് ഔദ്യോഗിക തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല.

