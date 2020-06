കോട്ടയം∙ സംവരണേതര വിഭാഗങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നാക്ക വികസന വകുപ്പ് വേണമെന്ന് എൻഎസ്എസ്. മുന്നാക്ക വിഭാഗങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് വകുപ്പ് അനിവാര്യം. ഇക്കാര്യത്തിൽ സര്‍ക്കാരിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടല്‍ ഉണ്ടാകണമെന്ന് എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി.സുകുമാരന്‍ നായര്‍ പറഞ്ഞു. നിലവിലെ മുന്നാക്ക കോര്‍പറേഷന്റെ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ തൃപ്തിയില്ലെന്നും എൻഎസ്എസ് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary : Special Department needed for non reservation category, says NSS