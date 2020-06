തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിൽസയിലായിരുന്ന ക്യാൻസർ രോഗി മരിച്ചു. വള്ളക്കടവ് ബീമാപ്പള്ളി സ്വദേശി അബ്ദുൽ ഗഫൂറാണ് (45) മരിച്ചത്. വയറിൽ ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് ഏറെ നാളായി ചികിൽസയിലായിരുന്നു. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായതിനെത്തുടർന്ന് പ്രത്യേക ചികിൽസ നൽകിയിരുന്നു. കോവിഡ് രോഗം ഭേദമായതായും കാൻസർ രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് മരണമെന്നും ഡിഎംഒ ഓഫിസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Thiruvananthapuram native who treated for covid died due to cancer