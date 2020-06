വീട്ടിൽനിന്ന് 2 കിലോമീറ്ററിനപ്പുറം പോകരുത്; കോവിഡിനെ നേരിടാൻ മുംബൈ പൊലീസ്

മുംബൈ ∙ കോവിഡ് കേസുകൾ കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയുടെ തലസ്ഥാനമായ മുംബൈയിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ച് പൊലീസ്. വീട്ടിൽനിന്നു രണ്ടു കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിന് അപ്പുറമുള്ള ചന്തകൾ, സലൂണുകൾ, ബാർബർ ഷോപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവ സന്ദർശിക്കരുതെന്നു ജനങ്ങളോടു പൊലീസ് നിർദേശിച്ചു. ഓഫിസുകളിലേക്കും അടിയന്തര ആരോഗ്യാവശ്യങ്ങൾക്കും പോകുന്നതിനു തടസ്സമില്ല.

‘കോവിഡ് ഭീഷണി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനജീവിതം എളുപ്പമാക്കുന്നതിനു സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന മിഷൻ ബിഗിൻ എഗെയ്ൻ നിരവധി മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ നഗരത്തിലെ നിരവധിയാളുകൾ ഇവ ലംഘിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. ഇത് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനു മാത്രമല്ല സമീപത്തുള്ള മറ്റുള്ളവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനും അപകടമുണ്ടാക്കുന്നു.’– മുംബൈ പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



2 കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിനു പുറത്തു പോയുള്ള ഷോപ്പിങ് കർശനമായി നിരോധിച്ചു. വ്യായാമത്തിനായി പുറത്തേക്കിറങ്ങുന്നതിനും നിയന്ത്രണമുണ്ട്. വ്യായാമം വീട്ടിൽനിന്നു 2 കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിലുള്ള സ്ഥലത്തു മാത്രമാക്കി ചുരുക്കി. അവശ്യ സേവനങ്ങൾക്കു മാത്രമായിരിക്കും ഇളവുകൾ. അകലം പാലിക്കൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പാലിക്കണമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മുംബൈയിൽ 1460 പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ മൊത്തം രോഗബാധിതർ 73,747 ആയി.



