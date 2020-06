ഇന്ത്യൻ മണ്ണ് കൊതിച്ചെത്തിയവർക്ക് ഉചിതമായ മറുപടി നൽകി: പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യൻ മണ്ണ് കൊതിച്ചെത്തിയവർക്ക് ഉചിതമായ മറുപടി നൽകിയതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി സംരക്ഷിക്കാന്‍ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. പ്രകോപനങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മറുപടി നൽകണമെന്ന് അറിയാം. ഒരേ സമയം രാജ്യം നിരവധി വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുകയാണ്– മൻ കി ബാത്ത് റേഡിയോ പരിപാടിയില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ലഡാക്കിൽ വീരമൃത്യുവരിച്ച ധീര സൈനികർക്കു മുന്നിൽ ഇന്ത്യ പ്രണമിക്കുകയാണ്. അവരുടെ ശൗര്യം എപ്പോഴും ഓർമിക്കപ്പെടും. മക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെ മറ്റു മക്കളെ കൂടി സൈന്യത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ തയാറാണ്. അവരുടെ ത്യാഗം ആദരണീയമാണ്. അതിർത്തിയും പരമാധികാരവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിബദ്ധത ലോകം കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രദേശങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചവർക്കുള്ള മറുപടി ലഡാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ജനങ്ങളെല്ലാം ഒരു കാര്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത് 2020 എന്ന് അവസാനിക്കും? ഏറെ വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ വർഷമായാണ് അവർ 2020നെ കാണുന്നത്. എന്നാൽ എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും നമ്മൾ മറികടന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണു ചരിത്രം കാണിച്ചുതരുന്നത്. വെല്ലുവിളികള്‍ക്കപ്പുറം നമ്മൾ കരുത്തരായി ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിഥി തൊഴിലാളികളുടെ നിരവധി പ്രചോദനമുള്ള കഥകൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. യുപിയിലെ ബാരബങ്കിയിൽ പുറത്തുനിന്നെത്തിയവർ എല്ലാം കല്യാണി നദിയെ പഴയ നിലയിലേക്കു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.

ലോക്ഡൗണുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അൺലോക്കില്‍ നമ്മൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷിക്കണം. മാസ് ധരിക്കാതെ, സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെ ഇരുന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെയും മറ്റുള്ളവരെയും അപകടത്തിലാക്കുകയാണ്. ജാഗ്രതക്കുറവ് ഉണ്ടാകരുതെന്ന് എല്ലാവരോടും ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ലോക്ഡൗണിൽനിന്നു രാജ്യം പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങൾ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ‌ പൂർണമായും പാലിക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

