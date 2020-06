സിൽക്ക് സ്മിത, ശ്രീനാഥ്, സുശാന്ത്...; ഇന്ത്യയെ ഞെട്ടിച്ച ആത്മഹത്യകൾ, അജ്ഞാത കാരണങ്ങള്‍

നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണം ബോളിവുഡിനെമാത്രമല്ല, ആരാധക വൃന്ദത്തെയും ഒരുപോലെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബാന്ദ്രയിലെ വീട്ടിലെ മുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലാണ് സുശാന്തിനെ കണ്ടെത്തുന്നത്. ഒരു മാസത്തിനിടെ ബോളിവുഡിനെ ഞെട്ടിച്ച് രണ്ടാമത്തെ ആത്മഹത്യയാണ് വന്നതും. ‘ക്രൈം പട്രോൾ’ നടി പ്രേക്ഷ മേത്തയാണ് ഇൻഡോറിലെ വീട്ടിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി മലയാളത്തിലേത് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഇന്ത്യൻ നടീനടൻമാരാണ് ജീവിതത്തിൽനിന്ന് ഒളിച്ചോടി ആത്മഹത്യയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചത്. ഈ പട്ടികയ്ക്ക് സുശാന്തിന്റെ മരണത്തോടെ അവസാനമുണ്ടാകട്ടെയെന്ന് പ്രത്യാശിക്കാം. ഇന്ത്യയെ ഞെട്ടിച്ച അഭിനേതാക്കളുടെ ആത്മഹത്യകളിലൂടെ...

സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്

∙ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത് (2020)

അഭിഷേക് കപൂറിന്റെ ‘കൈ പോ ചെ’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ അരങ്ങേറിയ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിനെ (34) ജൂൺ 14 ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് ബാന്ദ്രയിലെ വസതിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ധോണിയുടെ ബയോപിക് ചിത്രമായ ‘ധോണി: ദി അൺടോൾഡ് സ്റ്റോറി’യിലൂടെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയ നടന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കാരണം വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

∙ പ്രേക്ഷ മേത്ത (2020)

‘ക്രൈം പട്രോളിങ്ങി’ലെ നടി പ്രേക്ഷ മേത്ത മേയ് 26ന് ഇൻഡോറിലെ വസതിയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഫാനിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. വിഷാദരോഗിയായിരുന്ന പ്രേക്ഷ മേത്ത, കരിയറിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലയായിരുന്നെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു.

∙ കുശാൽ പഞ്ചാബി (2019)

സീരിയൽ–സിനിമ നടൻ കുശാൽ പഞ്ചാബിയെ 2019 ഡിസംബർ 26നാണ് മുംബൈയിലെ പാലി ഹിൽസിലെ വസതിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വിഷാദ രോഗിയായിരുന്നു കുശാലും. നർത്തകനായും മോഡലായും ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ച കുശാൽ, ലക്ഷ്യ, കാൾ, സലാം-ഇ-ഇഷ്ക്, ധൻ ധനാ ധൻ ഗോൾ തുടങ്ങിയ സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2011ലെ ടിവി റിയാലിറ്റി ഗെയിം ഷോ ‘സോർ കാ ജട്ക: ടോട്ടൽ വൈപ്പൗട്ടി’ന്റെ വിജയിയും ആയിരുന്നു കുശാൽ.

∙ നിതിൻ കപൂർ (2017)

നടൻ ജീതേന്ദ്രയുടെ ബന്ധു നിതിൻ കപൂർ 2017 മാർച്ച് 14ന് ഒരു കെട്ടിടത്തിൽനിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ നടി ജയസുധയാണ് ഭാര്യ. നിതിന് ബൈപോളാർ ഡിസോർഡർ ബാധിച്ചിരുന്നതായി ഭാര്യ പറയുന്നു.

പ്രത്യുഷ ബാനർജി

∙ പ്രത്യുഷ ബാനർജി (2016)

ജനപ്രിയ സീരിയലായ ‘ബാലിക വധു’വിലെ ആനന്ദി എന്ന കഥാപാത്രത്തിലൂടെ പ്രശസ്തയായ പ്രത്യുഷയെ 2016 ഏപ്രിൽ 1നാണ് മുംബൈയിലെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ബിഗ് ബോസ്–7ലെ മത്സരാർഥി കൂടിയായിരുന്നു പ്രത്യുഷ. ബാലിക വധുവിനു പുറമേ ഹം ഹെയ്ൻ നാ, സസുറൽ സിമാർ കാ, ഗുൽമോഹർ ഗ്രാൻഡ് എന്നിവയിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ സായി പ്രശാന്ത് (2016)

തമിഴ് നടൻ സായ് പ്രശാന്തിനെ 2016 മാർച്ച് 13നാണ് വസതിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. പാനീയത്തിൽ കലർത്തിയ വിഷം കഴിച്ചായിരുന്നു ആത്മഹത്യ. മുന്തിനം പാർതേനെ, നേരം, വടകറി എന്നിവയാണ് അഭിനയിച്ച ചിത്രങ്ങൾ. ഏകാന്തതയും വിഷാദവുമാണ് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് പൊലീസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

∙ ശിഖ ജോഷി (2015)

നടിയും മോഡലും ക്ലാസിക്കൽ നർത്തകിയുമായിരുന്നു ശിഖയെ 2015 മേയ് 16നാണ് മുംബൈയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കഴുത്തിൽ ചെറുതും വലിയതുമായ മൂന്ന് മുറിവുകളുണ്ടായിരുന്നു. മരണം കൊലപാതകമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ശിഖയുടെ കുടുംബം സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 2013ലെ ബോളിവുഡ് ചിത്രം ബിഎ പാസ്സിൽ ശിഖ അഭിനയിച്ചിരുന്നു.

∙ രംഗനാഥ് (2015)

40 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട കരിയറിൽ മുന്നൂറിലധികം ചലച്ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച തെലുങ്ക് നടൻ രംഗനാഥിനെ 2015 ഡിസംബർ 19നാണ് ഹൈദരാബാദിലെ വസതിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്.

∙ ഉദയ് കിരൺ (2014)

തെലുങ്ക് നടൻ ഉദയ് കിരണിനെ 2014 ജനുവരി 5 ന് മരത്തിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്ന് കിരണിന് വിഷാദരോഗം ബാധിച്ചിരുന്നു. 2001 ൽ തെലുങ്കിലെ മികച്ച നടനുള്ള ഫിലിംഫെയർ അവാർഡ് നേടി.

ജിയ ഖാൻ

∙ ജിയ ഖാൻ (2013)

ബ്രിട്ടിഷ്-അമേരിക്കൻ നടി ജിയ ഖാൻ 2013 ജൂൺ 3ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. മുംബൈയിലെ വസതിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം. നടൻ സൂരജ് പഞ്ചോളി മകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് ജിയയുടെ അമ്മ അവകാശപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന്, 2018 ൽ സൂരജിനെതിരെ കൊലപാതകം, ലൈംഗികാതിക്രമം എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി കേസെടുത്തിരുന്നു.

2007ൽ രാം ഗോപാൽ വർമ്മയുടെ നിഷാബ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ജിയ ബോളിവുഡിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. ഇതിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച പുതുമുഖ നടിക്കുള്ള ഫിലിംഫെയർ അവാർഡിനും നാമനിർദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. 2008ലെ ആമിർ ഖാൻ ചിത്രമായ ഗജിനിയിലും ശ്രദ്ധേയമായ അഭിനയം കാഴ്ചവച്ചു.

ശ്രീനാഥ്

∙ ശ്രീനാഥ് (2010)

മലയാള നടൻ ശ്രീനാഥിനെ 2010 ഏപ്രിൽ 23ന് കോതമംഗലത്തെ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ശാലിനി എന്റെ കൊട്ടുകാരി, ഇത് ഞങ്ങളുടെ കഥ, ഒരു സിബിഐ ഡയറി കുറിപ്പ്, കിരീടം തുടങ്ങി നിരവധി ഹിറ്റ് മലയാള ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറ്റിങ്ങൽ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് 2009 ലെ ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശിവസേന സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്നു. 2000ൽ മികച്ച നടനുള്ള കേരള സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡ് നേടി.

സന്തോഷ് ജോഗി

∙ സന്തോഷ് ജോഗി (2010)

മലയാള നടൻ സന്തോഷ് ജോഗി 2010 ഏപ്രിൽ 13നാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. മലയാള ചിത്രമായ ‘മായാവി’യിൽ വില്ലനായി അഭിനയിച്ച സന്തോഷ് 2006ലെ മോഹൻലാൽ നായകനായ കീർത്തിചക്രയില്‍ സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വേഷത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. തൃശൂരിലെ സുഹൃത്തിന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഫാനിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലാണ് സന്തോഷിനെ കണ്ടെത്തിയത്. കുടുംബ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കാരണം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതെന്നാണ് പൊലീസ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

കുനാൽ സിങ്

∙ കുനാൽ സിങ് (2008)

പ്രധാനമായും തമിഴ് ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച കുനാൽ സിങ്ങിനെ 2008 ഫെബ്രുവരി 7ന് മുംബൈയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. നടൻ ലവിന ഭാട്ടിയ ആണ് കുനാലിന്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മകന്റെ ശരീരത്തിൽ മുറിവേറ്റതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ് കുനാലിന്റെ പിതാവ് മരണം ആത്മഹത്യ അല്ലെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. ലവിനയെ ആദ്യം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഒന്നും തെളിയിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ വിട്ടയച്ചു. മരിക്കുന്നതിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കുനാൽ കൈത്തണ്ട മുറിച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു.

മയൂരി

∙ മയൂരി (2005)

ദക്ഷിണേന്ത്യൻ നടി മയൂരി 2005 ജൂൺ 16ന് ചെന്നൈയിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. 22 വയസ്സുകാരിയായ മയൂരി തമിഴ്, മലയാളം, കന്നഡ എന്നീ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു. സമ്മർ ഇൻ ബെത്‌ലഹേം, ആകാശ ഗംഗ, പ്രേം പൂജാരി, ചന്ദമാമ, മൻ‌മധൻ, അരയന്നങ്ങളുടെ വീട് തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ചിത്രങ്ങൾ.

∙ മോണൽ നേവൽ (2002)

നടി സിമ്രന്റെ സഹോദരി കൂടിയായ തമിഴ് നടി മോണൽ നേവൽ 2002ൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. 21 വയസ്സുള്ള അവരെ ചെന്നൈയിലെ വസതിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്. കൊറിയോഗ്രാഫർ പ്രസന്ന സുജിത്താണ് മോണലിന്റെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് സിമ്രൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇരുവരും പിരിഞ്ഞത്.

സിൽക്ക് സ്മിത

∙ സിൽക്ക് സ്മിത (1996)

1996 സെപ്റ്റംബർ 23ന് ചെന്നൈയിലെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ സിൽക്ക് സ്മിതയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. 1980കളിലെ പ്രധാന നടിയായിരുന്ന സിൽക്ക് സ്മിത 450 ലധികം ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സിനിമകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ തുടർന്ന് സിൽക്ക് സ്മിത വിഷാദത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് പറയുന്നു.

ഗുരുദത്ത്

∙ ഗുരുദത്ത് (1964)

1950–60 കളിൽ ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര നടന്മാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഗുരുദത്ത്. 1964 ഒക്ടോബർ 10 നാണ് മുംബൈയിലെ പെഡെർ റോഡിലുള്ള വാടക അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ഗുരുദത്തിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഉറക്കഗുളികകളിൽ മദ്യം കലർത്തിയതാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പ്യാസ, കാഗാസ് കെ ഫൂൾ, സാഹിബ് ബീബി ഔർ ഗുലാം, ചൗദ്‌വിൻ കാ ചന്ദ് തുടങ്ങിയ ക്ലാസിക്കുകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്. 2010ൽ ഏഷ്യയിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച 25 അഭിനേതാക്കളിൽ ഒരാളായി സി‌എൻ‌എൻ അദ്ദേഹത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. മുൻപും ഗുരുദത്ത് ആത്മഹത്യാ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Indian actors who died of suicide over the years

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹ‌ത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല. മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്‌ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഹെൽപ്‌ലൈൻ നമ്പർ - 1056, 0471- 2552056)