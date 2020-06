ന്യൂഡൽഹി∙ സൈബർ ആക്രമണത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയെ ‘ഇരുട്ടിലാഴ്ത്തി’ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ തകർക്കാനുള്ള ഗൂഢശ്രമം ചൈനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകാനിടയുണ്ടെന്ന് വൈദ്യുതവകുപ്പ് സഹമന്ത്രി ആർ.കെ.സിങ്. ഇതിന്റെ സൂചനകൾ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പ്രശ്നം അതീവ ഗുരുതരമാണ്. വൈദ്യുതമേഖലയിലെ ഉപയോഗത്തിന് ചൈനയിൽനിന്നു വാങ്ങുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും ഇനി മുതൽ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. അത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവ മാത്രമേ വാങ്ങുകയുള്ളൂ. അഥവാ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പല തലത്തിലുള്ള പരിശോധനയുണ്ടാകും. അതിൽത്തന്നെ മാൽവെയർ, ട്രോജൻ ടെസ്റ്റുകളായിരിക്കും പ്രധാനമായും നടത്തുക.

വൈദ്യുത മേഖലകളിലെ കംപ്യൂട്ടർ സേവനങ്ങളെ ആക്രമിക്കാനായി, അപകടകാരികളായ വൈറസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളായ മാൽവെയറുകൾ ചൈന ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക സോഫ്റ്റ്‌വെയറാണെന്നു തോന്നിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി രഹസ്യം ചോർത്താനുള്ള സംവിധാനം ഒളിച്ചുകടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രോജൻ വൈറസുകൾ. മാൽവെയർ, ട്രോജൻ ആക്രമണം വിദൂരത്തിരുന്നു നടത്താനാകും. ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവര്‍ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഗ്രിഡുകളെ തകർക്കുകയും അതുവഴി രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ പലയിടത്തും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതായും വാര്‍ത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയ്ക്കു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ആർ.കെ.സിങ് പറഞ്ഞു.

ചൈന, റഷ്യ, സിംഗപ്പുർ, അര്‍മീനിയ, അസർബൈജാൻ, ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ, കിർഗിസ്ഥാൻ, മൾഡോവ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നാണ് ഇന്ത്യൻ വൈദ്യുത മേഖലയ്ക്കു നേരെയുണ്ടായ സൈബർ ആക്രമണങ്ങളിലേറെയും. സെൻട്രൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു സംഘത്തെ ഇതു സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണത്തിനായി നിയോഗിച്ചിരുന്നു. ‘നിലവിൽ ശക്തമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഭീഷണി’ എന്നാണ് വൈദ്യുതോപകരണങ്ങൾക്കു നേരെയുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവരുടെ റിപ്പോർട്ടിലെ പ്രധാന പരാമർശം. ‘അതീവ ഗുരുതര പ്രശ്നമാണിത്. ‘സെൻസിറ്റിവ്’ മേഖലയാണ് വൈദ്യുതിയുടേത്. മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചടിയേറ്റാൽ രാജ്യം മുഴുവൻ അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകും.



പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെയും മറ്റു പ്രധാന വ്യവസായങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തനം ഉൾപ്പെടെ വൈദ്യുതിയെ ആശ്രയിച്ചായതിനാൽ തന്ത്രപരമായും ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള മേഖലയാണിത്. വൈദ്യുതബന്ധം പൂർണമായും നിലച്ചാൽ 12–24 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് കൂടി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വൈദ്യുതിയേ സംഭരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതു പ്രശ്നം കൂടുതൽ വഷളാക്കും. ഇന്ത്യയിലെ വൈദ്യുതമേഖലയ്ക്കു നേരെയുള്ള സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ തടയാൻ ഒരു ‘ഫയർ വോൾ’ ഒരുങ്ങുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.



‘‌ഗുണമുള്ളത് മതി ഇന്ത്യയ്ക്ക്’

ലഡാക്കിലെ ഗൽവാനിൽ സംഘർഷത്തിനു പിന്നാലെ ഇന്ത്യ–ചൈന അതിർത്തിത്തർക്കം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യമാണിപ്പോൾ. വ്യാപാര ബന്ധത്തെയും അതു ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈനയിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന ശക്തമാക്കാൻ അടുത്തിടെ കേന്ദ്രം നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി രാസവസ്തുക്കൾ, സ്റ്റീൽ, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപകരണങ്ങൾ, യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ, ഫർണിച്ചർ, കടലാസ്, വ്യാവസായിക ഉപകരണങ്ങൾ, റബർ ഉൽപന്നങ്ങൾ, ഗ്ലാസ്, ലോഹ വസ്തുക്കൾ, കീടനാശിനി, പ്ലാസ്റ്റിക് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 370 ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്ക് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാന്റേഡ് പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിർദേശിച്ചു.

പൊള്ളും സോളർ

ചൈനയിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഉൽപന്നങ്ങളിന്മേൽ കൂടുതൽ തീരുവ ചുമത്താനും ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാദേശിക വ്യാവസായിക വളർച്ച ശക്തമാക്കുന്നതിനു വേണ്ടി കൂടിയാണിത്. ചില സോളർ ഉപകരണങ്ങളുടെ കസ്റ്റംസ് തീരുവയിൽ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നു മുതൽ വർധനവുണ്ടാകുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സോളർ പാനലുകളിന്മേൽ 25% ആയിരിക്കും വർധന. 2022 ഏപ്രിൽ മുതൽ അത് 40% ആകും. ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന സോളർ പാനലുകളിൽ 80 ശതമാനവും ചൈനയിൽനിന്നാണ്.

സോളർ സെല്ലുകളിൽ ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ 15 ശതമാനവും 2022 മുതൽ 25 ശതമാനവും അധിക കസ്റ്റംസ് തീരുവ ചുമത്തും. സോളർ ഇൻവർട്ടറുകളിൽ 20% അധിക ഇറക്കുമതി തീരുവയാണു നിർദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളിലും ഇന്ത്യയുടെ സ്വയം പര്യാപ്തതയാണു ലക്ഷ്യം. ഇന്ത്യയിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉൽപാദനം നടക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതും നിർത്തലാക്കും. ഇന്ത്യയിൽ നിർമാണത്തിന് വൈദ്യുത വകുപ്പ് ധനസഹായത്തിനും തയാറാണ്.

‘ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ’ ഇറക്കുമതി വേണ്ട

ചൈന പോലെ ഇന്ത്യയുമായി മോശം ബന്ധമുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളിൽ കർശന പരിശോധനയ്ക്കും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭീഷണി നേരിടുന്ന രാജ്യങ്ങളെ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിന്റെ തരംതിരിക്കും. ‘ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെ’ പട്ടികയിൽ മുൻനിരയിലുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് ഏത് ഉൽപന്നം ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുമതി നിർബന്ധമാക്കും. ചൈന, പാക്കിസ്ഥാൻ തുടങ്ങി ഇന്ത്യയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ‘ശത്രുരാജ്യ പട്ടികയിൽ’ മുൻപന്തിയിൽ.

ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും അത് ഏതു രാജ്യത്തു നിർമിച്ചതാണെന്നു കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുകയും വേണം. ചൈനയിൽനിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഫർണിച്ചർ, എയർ കണ്ടിഷനർ കംപ്രസർ, വാഹനഭാഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ കൂട്ടാനും നീക്കമുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ ഇറക്കുമതിയിലേറെയും ചൈനയിൽനിന്നാണ്. കഴിഞ്ഞവർഷം ഏകദേശം 5.25 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ ഉൽപന്നങ്ങളാണ് ചൈനയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്തത്. ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് ചൈനയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ 3.75 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ അധിക കയറ്റുമതി ചൈന ഇന്ത്യയിലേക്ക് നടത്തുന്നുണ്ട്.

