സംസ്കൃതം, അറബിക്, ഉറുദു വിഷയങ്ങളിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ തുടങ്ങിയില്ലെന്നു പരാതി

തിരുവനന്തപുരം∙ 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ക്ലാസുകളിലെ സംസ്കൃതം, അറബിക്, 5 മുതൽ 9 വരെ ക്ലാസുകളിലെ ഉറുദു എന്നീ വിഷയങ്ങളിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ഇനിയും തുടങ്ങിയില്ലെന്നു പരാതി. 10–ാം ക്ലാസിലെ ക്ലാസുകൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ക്ലാസ് തയാറാക്കാനായി കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലെ അധ്യാപകർക്കു ചുമതല നൽകിയെങ്കിലും പിന്നീട് അറിയിപ്പുകളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. 10 ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികളുടെ പഠനവിഷയമായിട്ടും വേണ്ടത്ര പരിഗണന നൽകുന്നില്ലെന്നാണ് അധ്യാപകരുടെ പരാതി. ഭാഷാധ്യാപകസംഘടനകൾ വെബ്സൈറ്റ് വഴി പഠനവിഭവങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.



ബ്രേക്ക് ദ് ചെയിൻ ഡയറി

തിരുവനന്തപുരം∙ വിഎച്ച്എസ്ഇ നാഷനൽ സർവീസ് സ്കീം വിദ്യാർഥികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി ബ്രേക്ക് ദ് ചെയിൻ ഡയറി വിതരണം ചെയ്യുന്നു. വിഎച്ച്എസ്ഇ സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലെ വ്യാപാരികൾക്കും ഓട്ടോ, ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർക്കുമാണ് ഡയറി നൽകുക. സമ്പർക്കവിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സൂക്ഷിക്കാൻ പരിശീലനവും വിദ്യാർഥികൾ നൽകും.

