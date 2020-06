തൂത്തുക്കുടി കസ്റ്റഡി മരണം സിബിഐയ്ക്ക്; നീതി ആവശ്യപ്പെട്ട് രാഹുലും കമൽഹാസനും

ചെന്നൈ ∙ തൂത്തുക്കുടി ജില്ലയിലെ സാത്തൻകുളത്തു പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ അച്ഛനും മകനും മരിച്ച കേസിലെ അന്വേഷണം സിബിഐയ്ക്കു കൈമാറാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി കെ.പളനിസ്വാമി പറഞ്ഞു. ജയരാജ് (59), മകൻ ബെന്നിക്സ് (31) എന്നിവരാണു കോവിൽപെട്ടി സബ് ജയിലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിക്കുമെന്നും കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ കേസ് കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്ക് കൈമാറുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സംഭവം ദേശീയ ശ്രദ്ധയിൽ എത്തിയതോടെ രണ്ട് എസ്ഐമാരുൾപ്പെടെ നാലു പൊലീസുകാരെ സർക്കാർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.



പോരാട്ടം തുടരണമെന്ന് രാഹുൽ



തൂത്തുക്കുടിയിലെ കസ്റ്റഡിമരണത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, ഇരുവർക്കും നീതി കിട്ടും വരെ പോരാടണമെന്ന് അണികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഞായറാഴ്ച രാത്രി മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് മരിച്ചവർക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാനും അദ്ദേഹം പാർട്ടി അംഗങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.



അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലാത്തപ്പോഴോ പ്രതികൾക്കു നേരെ മോശമായ ഭാഷ പോലും ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും അവരെ മർദിക്കുന്നതു നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും ചെന്നൈ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ എ.കെ.വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു. കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ പൊലീസ് സ്വീകരിച്ച നടപടിക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ മാത്രം നിർത്തരുതെന്നും മരിച്ചവർക്കു നീതി കിട്ടുന്നതിനു വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും സൂപ്പർതാരവും മക്കൾ നീതി മയ്യം സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റുമായ കമൽഹാസൻ പറഞ്ഞു. കസ്റ്റഡി മരണങ്ങളിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച തമിഴ് സിനിമാ സംവിധായകൻ ജി.ഹരി, തന്റെ ആക്‌ഷൻ സിനിമകളിൽ പൊലീസിനെ മഹത്വവൽകരിച്ചതിൽ ഖേദിക്കുന്നതായി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.



