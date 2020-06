അലാസ്കയ്ക്കുസമീപം റഷ്യൻ സൈനിക വിമാനങ്ങൾ; തടഞ്ഞ് യുഎസ് പോർ വിമാനങ്ങൾ

വാഷിങ്ടൻ∙ അലാസ്കൻ തീരത്ത് റഷ്യയുടെ നാല് നിരീക്ഷണ വിമാനങ്ങളെ യുഎസ് പോർ വിമാനങ്ങള്‍ തടഞ്ഞു. അലാസ്കൻ എയർ ഡിഫൻസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സോണിൽ ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് റഷ്യയുടെ ടുപലേവ് ടു 142 വിമാനങ്ങളെ യുഎസ് എഫ് 22 പോര്‍ വിമാനങ്ങൾ ശനിയാഴ്ച തടഞ്ഞത്. നോർത്ത് അമേരിക്കൻ എയ്റോസ്പേസ് ഡിഫൻസ് കമാൻഡാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.



റഷ്യന്‍ വിമാനങ്ങൾ രാജ്യാന്തര വ്യോമപാതയിൽ തന്നെയായിരുന്നെന്നും യുഎസിന്റെ അധീനതയിലുള്ള മേഖലയിലേക്കു കടന്നിട്ടില്ലെന്നുമാണു രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നോർത്ത് അമേരിക്കൻ എയ്റോസ്പേസ് ഡിഫൻസ് കമാൻഡിന്റെ പ്രതികരണം അനുസരിച്ച് അലാസ്കൻ ദ്വീപ സമൂഹമായ അലൂഷന് തെക്ക് 65 നോട്ടിക്കൽ മൈല്‍ അടുത്തുവരെയാണ് റഷ്യൻ വിമാനങ്ങൾ പറന്നെത്തിയത്. ബുധനാഴ്ചയും അലാസ്ക പ്രദേശത്ത് റഷ്യയുടെ രണ്ട് നിരീക്ഷണ വിമാനങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പല അവസരങ്ങളിലായി ആണവ ആയുധങ്ങൾ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള റഷ്യൻ വിമാനങ്ങളും അലാസ്കയ്ക്കു സമീപത്തു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.



അലാസ്കൻ വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്റെ കീഴിൽ റഷ്യന്‍ സൈനിക വിമാനങ്ങൾ വന്ന പത്ത് സംഭവങ്ങൾ ഈ വർഷം മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ എയ്റോസ്പേസ് ഡിഫൻസ് കമാൻഡർ ജനറൽ ടെറേൻസ് ഒ ഷോഗ്നെസി വ്യക്തമാക്കി. വടക്കൻ അമേരിക്കയിലെ വ്യോമ മേഖലയിലെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ, നിയന്ത്രണങ്ങൾ, സമുദ്രസംബന്ധമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ എന്നിവ നല്‍കാൻ യുഎസും കാന‍ഡയും ചേർന്നു രൂപീകരിച്ചതാണ് നോർത്ത് അമേരിക്കൻ എയ്റോസ്പേസ് ഡിഫൻസ് കമാൻഡ് (NORAD)‌.



