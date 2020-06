ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡ് പോരാട്ടത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തു പ്ലാസ്മ ബാങ്ക് തുടങ്ങുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേ‍ജ്‍‍രിവാൾ. കോവിഡിൽനിന്നു മുക്തി നേടിയവർക്കു പുതിയ രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായി പ്ലാസ്മ സംഭാവന ചെയ്യാൻ സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്നു കേജ്‍രിവാൾ പറഞ്ഞു. രണ്ടു പ്രവൃത്തിദിനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ബാങ്ക് യാഥാർഥ്യമാകും. രോഗിയുടെ ശരീരത്തിൽ ആന്റിബോഡി ഉൽപാദനം കുറയുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു പ്ലാസ്മ തെറപ്പി നടത്തുക.

പ്ലാസ്മ തെറപ്പിയുടെ ഗുണത്തെപ്പറ്റി അറിയാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ 29 കോവിഡ് രോഗികളിൽ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ നടത്തിയിരുന്നു. ഈ പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഫലം ആശാവഹമായിരുന്നു. കോവിഡ് ഭേദമായവർ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനുള്ള അപൂർവ അവസരമായി കണ്ടു പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ടു വരണം. ഇതു യഥാർഥത്തിലുള്ള ഈശ്വരസേവയാണ്.– കേജ്‍രിവാൾ പറഞ്ഞു.



രോഗമുക്തനായ വ്യക്തിയുടെ ശരീരത്തിൽ 28 ദിവസം മുതൽ 3 മാസം വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇമ്യൂണോഗ്ലോബിൻ ജി (ഐജിജി) ആന്റിബോഡി ശക്തമായ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഉള്ളതായിരിക്കും. ഈ സമയത്താണു രോഗമുക്തരിൽനിന്നു രക്തം ശേഖരിച്ചു പ്ലാസ്മ അടക്കമുള്ള ഘടകങ്ങൾ വേർതിരിക്കുക. മറ്റു രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത 18 മുതൽ 50 വയസ്സു വരെയുള്ള ആരോഗ്യശാലികൾക്കു പ്ലാസ്മ നൽകാനാകും.



English Summary: Delhi To Have Plasma Bank, Arvind Kejriwal Asks Covid Survivors To Donate