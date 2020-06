വിദേശിക്കു ജനിച്ചയാൾക്ക് രാജ്യസ്നേഹിയാകാൻ കഴിയില്ലെന്നു പ്രജ്ഞ; വിമർശിച്ച് കോൺഗ്രസ്

ഭോപാൽ ∙ വിദേശിക്കു ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് രാജ്യസ്നേഹിയാകാൻ കഴിയില്ലെന്നു ബിജെപി എംപി പ്രജ്ഞ ഠാക്കൂർ. കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പേരെടുത്തു പറയാതെയാണു പ്രജ്ഞയുടെ ഒളിയമ്പ്. ‘മണ്ണിന്റെ മകനു മാത്രമെ രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ചാണക്യൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു വിദേശ സ്ത്രീക്ക് ജനിച്ചയാൾക്കു ദേശസ്നേഹിയാകാൻ കഴിയില്ല. രണ്ടു രാജ്യങ്ങളുടെ പൗരത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ, എങ്ങനെ ദേശസ്നേഹം ഉണ്ടാകും’– പ്രജ്ഞ ചോദിച്ചു.



കോൺഗ്രസിനു ധാർമികത, ദേശസ്‌നേഹം എന്നിവയില്ല. ആത്മപരിശോധന നടത്തണം. അവർക്ക് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് അറിയില്ല– പ്രജ്ഞ പറഞ്ഞു. വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി. ‘എം‌പി സ്ഥാനത്തെ പ്രജ്ഞ അപമാനിച്ചു. ഭീകരവാദ കേസില്‍ അവർ പങ്കാളിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് മാനസികനില നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നു. ബിജെപി ചികിത്സ നൽകണം’– മധ്യപ്രദേശിലെ കോൺഗ്രസ് വക്താവ് ജെ.പി.ധനോപിയ പറഞ്ഞു.

English Summary: 'Born To Foreigner, Can't Be Patriot': BJP's Pragya Thakur Targets Rahul Gandhi