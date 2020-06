‘ഒരു കാര്യം എല്ലാ കാലത്തേക്കുമായി പറയാന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ കഴിയില്ല’

തിരുവനന്തപുരം ∙ സാഹചര്യത്തിന് അനുസരിച്ചാണു രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ജോസ് കെ.മാണി വിഭാഗത്തെ എൽഡിഎഫിൽ എടുക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ഒരു കാര്യം എല്ലാകാലത്തേക്കുമായി പറയാന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ കഴിയില്ല. ജോസ് കെ.മാണിയുടെ പാർട്ടി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കട്ടെ. പ്രശ്നമുണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണല്ലോ നിലപാട് വരുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: CM Pinarayi Vijayan on UDF decision to oust Jose K Mani faction from the front