ചരക്ക് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിൽ ദോഷം ഇന്ത്യയ്ക്ക്, ചൈനയ്ക്കല്ല: നിതിൻ ഗഡ്കരി

ന്യൂഡൽഹി∙ അതിർത്തി സംഘർഷങ്ങളെത്തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ ചരക്ക് കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്കു ദോഷം ചെയ്യുമെന്ന് കേന്ദ്ര ഗതാഗതമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി. ചൈനീസ് ചരക്കുകൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിലക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്നു നീക്കണം. ചരക്കുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതു വ്യവസായികളെ ബാധിക്കുമെന്നും ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിതിൻ ഗഡ്കരി ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമനും വ്യവസായ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയലിനും കത്തയച്ചു.

ഇറക്കുമതി ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ തുറമുഖങ്ങളിൽ കെട്ടിക്കിടന്നാൽ അത് ഇന്ത്യയെ ആയിരിക്കും ബാധിക്കുക. ഒരിക്കലും ചൈനയെ ആവില്ല. ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കാനാണു ലക്ഷ്യമിടുന്നതെങ്കിൽ ഇറക്കുമതി ചുങ്കം വർധിപ്പിച്ചാൽ മതി. അല്ലാതെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യപ്പെട്ട സാധനങ്ങള്‍ തടഞ്ഞുവച്ചാൽ അതു നമ്മുടെ വ്യവസായികൾക്കു തിരിച്ചടിയുണ്ടാക്കുമെന്നും ഗഡികരി പറഞ്ഞു.

തുറമുഖങ്ങളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു കർഷക സംഘടനാ നേതാക്കൾ ഗഡ്കരിയെ കണ്ടിരുന്നു. മെക്കാനിക്കൽ സ്പ്രേകൾ, സ്പെയർ പാർട്സ് തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കണ്ടെയ്നറുകളിലുണ്ട്. കോവിഡിനെ തുടർന്നു സ്പ്രേയർ‍ മെഷീനുകൾ നഗരമേഖലകളിൽ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ ഫാമുകളിൽ ഇതിന്റെ കുറവുണ്ട്. ഇതേത്തുടർന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത സ്പ്രേയറുകൾ തുറമുഖങ്ങളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. ചൈനയിൽനിന്നു വരുന്ന കണ്ടെയ്നറുകൾ നൂറുശതമാനം പരിശോധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതിനെ തുടർന്നാണിത്.

ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, കീടനാശിനി, ഇലക്ട്രോണിക്സ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി ചൈനയെയാണ് ഇന്ത്യ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്നത്. ചൈനയിൽനിന്നു വരുന്ന എല്ലാ ഷിപ്മെന്റുകളും വിശദമായ പരിശോധനകള്‍ക്കു വിധേയമാക്കുകയാണു രാജ്യമെങ്ങുമുള്ള കസ്റ്റംസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ. എന്നാൽ ചൈനീസ് ഷിപ്മെന്റുകൾക്കുനേരെ ഇങ്ങനെയൊരു നടപടിയുണ്ടെന്ന് ഔദ്യോഗികമായി കസ്റ്റംസ് വൃത്തങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. നേരത്തെ, കണ്ടെയ്നറുകളിൽ പ്രത്യേക ക്രമമോ സ്ഥാനമോ ഇല്ലാതെയുള്ള പരിശോധനകളാണ് നടത്തിയിരുന്നത്.

ഇന്ത്യയുടെ ഇറക്കുമതിയിൽ 14 ശതമാനമാണ് ചൈനയുടേത്. മൊബൈൽ, ടെലികോം, ഊർജം, പ്ലാസ്റ്റിക് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, അത്യാവശ്യമായ മരുന്നു ഘടകങ്ങൾ എന്നീ മേഖലകളിൽ ചൈനയാണു പ്രധാന സപ്ലൈയർ. ഏപ്രിൽ 2019 – ഫെബ്രുവരി 2020 വരെ ചൈനയിൽനിന്ന് 62.4 ബില്യൻ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ ഇറക്കുമതിയാണ് ഇന്ത്യ നടത്തിയത്. 15.5 ബില്യൻ യുഎസ് ഡോളറിന്റെ കയറ്റുമതിയും നടത്തി.

