കോട്ടയം∙ കേരള കോൺഗ്രസ് (പിസി തോമസ്) വിഭാഗം ജോസഫ് വിഭാഗത്തിലേക്ക്. ജോസഫ് വിഭാഗത്തിൽ ചേരുമെന്നു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്റ്റീഫൻ ചാഴികാടൻ പറഞ്ഞു. പി.സി.തോമസ് വിഭാഗം നിലവിൽ എൻഡിഎയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കടുത്തുരുത്തി മണ്ഡലം എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ചാഴികാടൻ.

ഇന്ധനവില വർധനവടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നയങ്ങളിൽ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് പി.ജെ.ജോസഫ് നയിക്കുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് സ്റ്റീഫൻ വ്യക്തമാക്കി.



