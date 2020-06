ഹോട്സ്പോട്ടിൽനിന്നെത്തിയ ലോറി അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു; രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തിയവർ ക്വാറന്റീനിൽ

ആലപ്പുഴ∙ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഹോട്സ്പോട്ടിൽനിന്നെത്തിയ ലോറി അപകടത്തിൽ പെട്ടു പരുക്കേറ്റ യുവാവിനെ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതിനെ തുടർന്നു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരോടും യുവാവിന്റെ കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലം ലഭിക്കുന്നതുവരെ ക്വാറന്റീനിൽ പോകാൻ അധികൃതർ നിർദേശിച്ചു. ഫലം ഇന്ന് 5 മണിക്കു മുൻപു ലഭിക്കുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ.

പള്ളാത്തുരുത്തി പാലത്തിനു സമീപം ലോറി മറിഞ്ഞാണ് അപകടം. തെങ്കാശി സ്വദേശി വെങ്കിടേഷ് (20) ആണു തലയ്ക്കു പരുക്കുമായി ആശുപത്രിയിലെത്തിയത്. പുളിങ്കുന്ന് സിഐ, ഹൈവേ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ആശുപത്രിയിലെ പതിനഞ്ചോളം ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്കാണു ക്വാറന്റീൻ നിർദേശം. ലോറിയിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന വെങ്കിടേഷിന്റെ പിതാവ് മാരിസ്വാമിയെയും മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രത്യേക സംവിധാനത്തിലാക്കി.



English Summary: Lorry from hotspot met with accident, mass quarantine for police and health workers