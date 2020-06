17 അടി നീളമുള്ള അനാകോണ്ടയുടെ വാലില്‍ പിടിച്ച് യുവാവ്, പിന്നെ സംഭവിച്ചത് - വിഡിയോ

നട്ടെല്ലിലൂടെ തരിപ്പ് അരിച്ചുകയറും ഈ വിഡിയോ കണ്ടാല്‍. ബ്രസീലില്‍ 17 അടി നീളമുള്ള വമ്പന്‍ അനാകോണ്ടയെ നദിയില്‍നിന്ന് ഒരാള്‍ വലിച്ചുയര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന വിഡിയോയാണ് വൈറലാകുന്നത്. 2014ൽ ആദ്യം വൈറലായിരുന്ന വിഡിയോ മൂന്നു ദിവസം മുമ്പാണു ട്വിറ്ററില്‍ വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോഴിത് വീണ്ടും വൈറലായി.ബ്രസീലിലെ സാന്താ മരിയ നദിയിലൂടെ ബോട്ടില്‍ പോയ മൂന്നു പേരില്‍ ഒരാളാണ് വമ്പന്‍ അനാകോണ്ടയെ പിടിച്ചതെന്ന് ഡെയ്‌ലിമെയില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.



സിര്‍ലെയി ഒലിവേര, ഭര്‍ത്താവ് ബെടിഞ്ഞോ ബോർഹെസ്, സുഹൃത്ത് റോഡ്രിഗോ സാന്റോസ് എന്നിവരായിരുന്നു ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ബോർഹെസ് ആണ് നദിയില്‍ കണ്ട അനാകോണ്ടയുടെ വാലില്‍ പിടിച്ചുയര്‍ത്തിയത്. പാമ്പ് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതും വിഡിയോയിലുണ്ട്. 'ദൈവമേ, അതിനെ വിടൂ' എന്നു ഒലിവേര അലറിക്കരയുന്നതും വിഡിയോയില്‍ കേള്‍ക്കാം. ഒടുവില്‍ രക്ഷപ്പെട്ട അനാകോണ്ട നീന്തിമാറുന്നതും കാണാം. ഇവർക്കു പൊലീസ് 600 ഡോളര്‍ വീതം പിഴ ചുമത്തിയതായും റിപ്പോര്‍ട്ടുണ്ട്. മൂന്നു ലക്ഷത്തിലധികം പേരാണ് ഇതുവരെ വിഡിയോ കണ്ടത്.

തെക്കന്‍ അമേരിക്കയിലാണ് അനാകോണ്ടകള്‍ അധികമായി കാണുന്നത്. വിഡിയോയിലുളളതു മഞ്ഞ അനാകോണ്ടയാണ്. ഇരയെ ഞെരുക്കി കൊല്ലുകയാണ് ഇവ ചെയ്യുന്നത്.

English Summary: Men Try To Pull 17-Foot Anaconda From Water. Shocking Video Is Viral Again