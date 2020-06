ഒരു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ഇന്ധന വിലവർധന; ഡൽഹിയിൽ ഡീസൽ മുന്നിൽ

കൊച്ചി ∙ ഒരു ദിവസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കു ശേഷം ഇന്ധന വിലയിൽ വീണ്ടും വർധന. പെട്രോളിന് 0.05 പൈസയും ഡീസലിന് 0.13 പൈസയുമാണ് വർധിച്ചത്. ഇതോടെ ഡൽഹിയിൽ ‍പെട്രോളിന്റെ ചില്ലറവില 80.43 രൂപയും ഡീസലിന്റേത് 80.53 രൂപയുമായി. ഈ മാസം 7 മുതൽ ഇതുവരെ ഇന്ധനവിലയിൽ ഉണ്ടായ വർധന പെട്രോളിന് 9.18 രൂപയും ഡീസലിൽ 10.54 രൂപയുമാണ്.

ഇന്നത്തെ ഇന്ധന വില(തിങ്കൾ)

കൊച്ചി

∙ പെട്രോൾ: 80.69 രൂപ

∙ ഡീസൽ: 76.33 രൂപ

കോട്ടയം

∙ പെട്രോൾ: 81.12രൂപ

∙ഡീസൽ: 77.09 രൂപ

English Summary: Petrol, Diesel Price Today: Crude Oil Rates in Delhi Hike Again After Single-day Freeze