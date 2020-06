നിരോധിച്ച 59 ആപ്പുകൾ വേണ്ട, നമുക്കുണ്ട് ഇന്ത്യൻ നിർമിതം; ഉപയോഗിക്കാം ഇവ

ടിക്ടോക്, ഷെയർഇറ്റ്, ക്യാംസ്കാനർ, യുസി ബ്രൗസർ തുടങ്ങി ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഇല്ലാതായത് 59 ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ. പലതും ജനത്തിനിടയിൽ അത്രത്തോളം സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതും ഇന്ത്യയില്‍ കോടിക്കണക്കിനു പേർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും. ദേശീയ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ ഈ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ രാജ്യത്തു നിരോധിക്കുമ്പോൾ ഇവയ്ക്ക് പകരം എന്ത് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഇപ്പോഴേ തിരച്ചിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ചില ആപ്പുകളുടെ പകരം വയ്ക്കാവുന്നവ ചുവടെ...

∙ ടിക്ടോക് – ഇന്ത്യയിൽത്തന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ‘മിത്രോം’ (Mitron) ആപ് ആണ് പകരക്കാരനായി വരിക. എന്നാൽ ടിക്ടോക് പോലെ വൻതോതിൽ ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ മിത്രോമിനു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നതു പോരായ്മയാണ്. അടുത്തിടെ ഈ ആപ്പിനു പാക്കിസ്ഥാൻ ബന്ധമുണ്ടെന്നു വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ആപ്നിർമാതാക്കൾ ഇതു തള്ളി. ഇടയ്ക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായ ആപ് ജൂൺ ആദ്യവാരം തിരികെയെത്തുകയും ചെയ്തു. ടിക്ടോക് താരങ്ങൾക്ക് ഫെയ്സ്ബുക്കിനു കീഴിലെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആണ് മികച്ച മറ്റൊരു പകരക്കാരൻ.

∙ യുസി ബ്രൗസർ – ഇന്ത്യയിൽ വളരെയധികം പ്രചാരമുണ്ടെങ്കിലും ഗൂഗിളിന്റെ ക്രോം ബ്രൗസറിന്റെ അത്രയും പ്രാപ്തിയുള്ളതല്ല യുസി ബ്രൗസർ. മോസില്ല ഫയർഫോക്സും മികച്ച മറ്റൊരു പകരക്കാരനാണ്.

∙ ഷെയർഇറ്റ് / എക്സെൻഡർ – ഫോണുകളിൽനിന്നു ഫോണുകളിലേക്ക് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഐഒഎസ് ഉപയോക്താവിന് ബിൽറ്റ് ഇൻ ആയ എയർഡ്രോപ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഫയലുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം. ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താവിന് ഗൂഗിളിന്റെ ഫയൽസ് ഗോ ആപ് ഉപയോഗിക്കാം.

∙ ക്യാംസ്കാനർ – മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ലെൻസ്, അഡോബി സ്കാൻ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാം.

∙ ഷെയ്ൻ – വനിതകളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ‘മിന്ത്ര’ കഴിഞ്ഞേയുള്ളൂ ഇത്തരം ഫാഷൻ ആപ്പുകൾക്കു സ്ഥാനം. മിന്ത്രയെ മറികടന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ വേരുറപ്പിക്കാൻ അടുത്തകാലത്ത് ഷെയ്നും നിരോധിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരാപ്പായ ‘ക്ലബ് ഫാക്ടറി’യും ശ്രമം തുടങ്ങിയിരുന്നു.

∙ ക്ലബ് ഫാക്ടറി – ഫാഷൻ, സൗന്ദര്യ വർധക, ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ ഉൽപന്നങ്ങളുടെ ഇ – കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ്. നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് പോലുള്ള വൻകിട ഇ – കൊമേഴ്സ് സൈറ്റുകളും മറ്റു സൈറ്റുകളും മികച്ച ഓഫറുകളുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

∙ ഹലോ – പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് ഷെയർചാറ്റ്. ഹലോയുടെ നിരോധനം ഇന്ത്യൻ നിർമിത ആപ്പുകളായ ഷെയർചാറ്റ് പോലുള്ളവയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകുമെന്ന് ഇതിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞിരുന്നു.

∙ ബ്യൂട്ടി പ്ലസ് – പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കാൻഡി ക്യാമറ, ബി612 ബ്യൂട്ടി ആൻഡ് ഫിൽറ്റർ ക്യാമറ

English Summary: 59 Apps Banned by Government, Here's What You Can Use Instead