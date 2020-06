സമൂഹ വ്യാപനം നടന്നോയെന്ന് പരിശോധിക്കണം; മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകാൻ ഐഎംഎ

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളത്തിൽ സമൂഹ വ്യാപനം നടന്നിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ (ഐഎംഎ) മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നിവേദനം നൽകും. ഡോക്ടേഴ്സ് ദിനമായ നാളെ നിവേദനം നൽകാനാണ് ആലോചിക്കുന്നത്.



കേരളത്തിൽ സമൂഹ വ്യാപനം നടന്നതായി സംശയമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഗൗരവമായി പരിശോധിച്ച് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് കത്തിലെ പ്രധാന ആവശ്യം. കോവിഡ് പരിശോധനകൾ വർധിപ്പിക്കുന്നതടക്കം നിരവധി മറ്റു നിർദേശങ്ങളും നിവേദനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Community Spread of Covid: IMA will issue a memorandum to the Chief Minister