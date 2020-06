തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭക്തർക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനം ഇനിയൊരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ദീർഘിപ്പിച്ചതായി പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. എൻ.വാസു അറിയിച്ചു. ജൂൺ 30 വരെ ഭക്തരെ പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്നതായിരുന്നു നേരത്തെ ഉത്തരവ് പുറപ്പെട്ടുവിച്ചത്.

English Summary :COVID-19: Restrictions for devotees at temples under Travancore Devaswom Board continues